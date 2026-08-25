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Israelek gutxienez bost pertsona hil ditu UNRWAk Gazako iparraldean duen eskola baten inguruan egindako eraso batean

Dagoeneko ia 1.300 palestinar hil dira Zerrendan Israelgo Armadaren esku 2025eko urrian indarrean sartu zen su-etenaz geroztik.

ZIKIM (---), 20/07/2025.- Internally displaced Palestinians walk along Rashid Road in western Jabalia, northern Gaza Strip, 20 July 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 67 people were killed while trying to receive humanitarian aid in the Zikim area, northern Gaza. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Gazako zerrendaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Gutxienez bost palestinar hil eta beste hainbat zauritu dira astearte honetan Israelgo Armadak Nazio Batuen Erakundeak kudeatzen duen eskola baten inguruan egindako bonbardaketa batean, Jabalian, Gazako Zerrendaren iparraldean.

Horrez gain, Israelgo indarrek tiro egin dute Rafatik gertu, Zerrendako hegoaldean, desplazatuak hartzen dituzten kanpaina-denden gune baten aurka, eta hainbat pertsona daude zaurituta, hamar urteko haur bat barne.

Gazako agintarien arabera, dagoeneko Israelgo Armadak ia 1.300 palestinar hil ditu enklabean 2025eko urrian sinatutako su-etenaz geroztik.

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1.500 haurrek igeriketa-ikastaro doakoen amaiera ospatu dute Gazako itsasoan bainu handi bat hartuz

Astearte honetan, 1.500 haur palestinar elkarrekin sartu dira itsasora Gazako hegoaldeko Mawasi hondartzan udako doako igeriketa-ikastaroak amaitu dituztela ospatzeko. Eskolak Tantesh Akademiak antolatu ditu, eta 1999tik darama haurrei igerian irakasten. Familiak hondartza ondoan kanpin-dendetan eta egoera gogorrean bizi diren arren, akademiak eskolak ematea lortu du, hondartzan bertan behin-behineko igerilekuak eraikita.

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