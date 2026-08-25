Marokoko ministro batek Ceuta eta Melillaren “askapenaz” hitz egin du Mohamed VI.aren aurrean
Bi hiri autonomoei buruz hitz egin du, Afrikako iparraldeko lurralde hori 1580an Espainiaren subiranotasunaren mende egon aurretik Ceutan jaiotako bi aditu islamiko aipatuta.
Ahmed Toufiq Marokoko Gai Erlijiosoetarako ministroak Marokok Ceuta eta Melillari buruz egindako aldarrikapena planteatu du berriro, eta Mohamed VI.a erregea buru duen jaiegun erlijioso baten harira egin du, Mulay Hasan printze oinordekoa eta Aziz Ajanuch lehen ministroa ere bertan zirela.
Rabateko Errege Jauregian Mahoma profetaren jaiotza oroitarazten duen Eid al Maulud jaiaren ospakizunean emandako hitzaldian, Toufiqek bi hiri autonomoak aipatu ditu, Afrikako iparraldeko lurralde hori 1580an Espainiaren subiranotasunaren pean egon aurretik Ceutan jaiotako bi aditu islamiar aipatuz.
Horrela, MAP agentzia ofizialak jakinarazi duenez, ministroak marokoarrek Mahomarekin duten "lotura sakona" nabarmendu du, izaera politikoko adierazpen baten bidez adierazten dena, hau da, erregeak profetaren ondorengo gisa duen sinestunen komandantziaren bidez, eta izaera espiritual eta emozionaleko beste baten bidez.
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