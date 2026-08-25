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Ormuzen aldi baterako igarobide seguru bat irekiko dutela laster aurreikusi du Omanek

Iranek eta Omanek negoziazio teknikoekin jarraituko dute itsas ibilbide iraunkor bati buruzko akordio bat lortzeko, bai eta informazioa trukatzeko, itsas trafikoa kudeatzeko eta nabigazio- eta segurtasun-zerbitzuak emateko mekanismoak ezartzeko ere.

(Foto de ARCHIVO) May 8, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Rafael Peralta intercepts the Iranian-flagged oil tanker M/V Herby, enforcing the self-declared maritime blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, April 24, 2026, on the Arabian Sea. Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy 08/5/2026
Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Badr al Busaidi Omango Atzerri ministroak astearte honetan iragarri duenez, Ormuzeko itsasartetik ontziak igarotzeko aldi baterako korridore bat ezartzea espero du.

"Baikor nago laster Ormuzeko itsasarterako aldi baterako korridore bat eta nabigazio segurua berrezartzeko neurri praktikoak iragarriko ditugulako", adierazi du X sare sozialean, Teheranen Abas Araqchi Irango bere homologoarekin egindako bileraren ostean.

Diplomaziaren buruak "eraikitzailetzat" jo du Teheranen izandako elkarrizketa, eta itsasartearen etorkizuneko kudeaketa eta irtenbide iraunkorra "une egokian" aztertuko direla adierazi du, Islamabadeko memorandumaren 5. artikuluari erreferentzia eginez.

Al Busaidik gaineratu du Omanek elkarrizketak izango dituela inguruko beste kide batzuekin "bakea eta lankidetza, egonkortasuna eta nabigazio askatasuna" babesteko.

Bileraren ondoren igorritako komunikatuaren arabera, Iranek eta Omanek negoziazio teknikoekin jarraituko dute itsas ibilbide iraunkor bati buruzko akordio bat lortzeko, bai eta informazioa trukatzeko, itsas trafikoa kudeatzeko eta nabigazio- eta segurtasun-zerbitzuak emateko mekanismoak ezartzeko ere.

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