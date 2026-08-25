Omán prevé abrir pronto un corredor temporal para el tránsito seguro por Ormuz
El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, ha anunciado este martes que espera poder establecer próximamente un corredor temporal para el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.
"Soy optimista de que pronto anunciaremos un corredor temporal para el estrecho de Ormuz y arreglos prácticos para restablecer la navegación segura", ha afirmado en X tras un encuentro celebrado en Teherán con su homólogo iraní, Abás Araqchí, para abordar la reapertura de esta estratégica vía marítima.
El jefe de la diplomacia omaní ha calificado de "constructivo" el diálogo mantenido en Teherán y ha señalado que la gestión futura del estrecho y una solución permanente se tratarán "en el momento oportuno", en referencia al artículo 5 del Memorando de Islamabad.
Al Busaidi ha añadido que Omán mantendrá conversaciones con otros socios regionales en apoyo de "la paz y la cooperación, la estabilidad y la libertad de navegación".
La declaración se ha producido después de que ambos países informaran de un plan por fases para establecer un corredor marítimo temporal conjunto a través de Ormuz y desarrollar un proyecto conjunto de desminado.
Según el comunicado emitido tras la reunión, Irán y Omán continuarán las negociaciones técnicas para alcanzar un acuerdo sobre una ruta marítima permanente, así como para establecer mecanismos de intercambio de información, gestión del tráfico marítimo y prestación de servicios de navegación y seguridad.
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