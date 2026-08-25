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1 500 niños celebran el fin de sus clases de natación gratuitas con un gran baño en el mar de Gaza

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Gaza argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 1.500 haurrek igeriketa-ikastaro doakoen amaiera ospatu dute Gazako itsasoan bainu handi bat hartuz

Agencias | EITB

Última actualización

Este martes, 1 500 niños palestinos han entrado juntos en el mar para celebrar la finalización de los cursos gratuitos de natación de verano en la playa de Mawasi, en el sur de Gaza. Las clases fueron organizadas por la Academia Tantesh, que enseña a nadar a los niños desde 1999. A pesar de la situación actual y de que las familias viven en tiendas de campaña junto a la playa, la academia logró dar las clases construyendo piscinas improvisadas en la misma arena.

Franja de Gaza Palestina Sociedad Internacional

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