Marruecos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un ministro marroquí habla de la liberación de Ceuta y Melilla ante Mohamed VI durante un acto religioso

Se ha referido a las dos ciudades autónomas recurriendo a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española, en 1580.
CEUTA, 22/08/2026.- Varios migrantes congregados en los alrededores del Embolsamiento Loma Colmenar, de los espacios habilitados por el Gobierno para la estancia temporal de migrantes, este sábado en Ceuta. EFE/ Laura Riincón
Ha hecho estas declaraciones tras la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Marokoko ministro batek Ceuta eta Melillaren askapenaz hitz egin du Mohamed VI .aren aurrean

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, ha vuelto a plantear la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y lo ha hecho con motivo de una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI y en la que también estaban presentes el príncipe heredero, Mulay Hasán, y el primer ministro, Aziz Ajanuch.

En su discurso durante la celebración en el Palacio Real de Rabat de la festividad del Eid al Maulud que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma, Toufiq se ha referido a las dos ciudades autónomas recurriendo a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española, en 1580.

Así, según ha informado la agencia oficial MAP, el ministro ha resaltado el "profundo vínculo" de los marroquíes con Mahoma, que se manifiesta a través de una expresión de carácter político, como es la comandancia de los creyentes que ostenta el monarca como descendiente del profeta, y otra de carácter espiritual y emocional.

Migración Marruecos Internacional

Te puede interesar

Gaza argazkia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

1 500 niños celebran el fin de sus clases de natación gratuitas con un gran baño en el mar de Gaza

Este martes, 1 500 niños palestinos han entrado juntos en el mar para celebrar la finalización de los cursos gratuitos de natación de verano en la playa de Mawasi, en el sur de Gaza. Las clases fueron organizadas por la Academia Tantesh, que enseña a nadar a los niños desde 1999. A pesar de la situación actual y de que las familias viven en tiendas de campaña junto a la playa, la academia logró dar las clases construyendo piscinas improvisadas en la misma arena.

Cargar más
Publicidad
X