Un ministro marroquí habla de la liberación de Ceuta y Melilla ante Mohamed VI durante un acto religioso

El ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, ha vuelto a plantear la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y lo ha hecho con motivo de una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI y en la que también estaban presentes el príncipe heredero, Mulay Hasán, y el primer ministro, Aziz Ajanuch.

En su discurso durante la celebración en el Palacio Real de Rabat de la festividad del Eid al Maulud que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma, Toufiq se ha referido a las dos ciudades autónomas recurriendo a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española, en 1580.

Así, según ha informado la agencia oficial MAP, el ministro ha resaltado el "profundo vínculo" de los marroquíes con Mahoma, que se manifiesta a través de una expresión de carácter político, como es la comandancia de los creyentes que ostenta el monarca como descendiente del profeta, y otra de carácter espiritual y emocional.