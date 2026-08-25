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Israel mata a por lo menos cinco personas en un ataque cerca de una escuela de la UNRWA en el norte de Gaza

Ya son casi 1300 los palestinos muertos en la Franja a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.
ZIKIM (---), 20/07/2025.- Internally displaced Palestinians walk along Rashid Road in western Jabalia, northern Gaza Strip, 20 July 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 67 people were killed while trying to receive humanitarian aid in the Zikim area, northern Gaza. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Imagen de archivo de la Franja de Gaza. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos cinco palestinos han muerto y varios más han resultado heridos en un bombardeo perpetrado este martes por el Ejército de Israel sobre las inmediaciones de una escuela gestionada por Naciones Unidas ubicada en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor.

A esto se suman disparos de las fuerzas israelíes contra una zona de tiendas de campañas que albergan a desplazados cerca de Rafá, en el sur de la Franja, que ha dejado hasta el momento varios heridos de bala, incluido un niño de diez años.

Las autoridades gazatíes han cifrado en casi 1300 los palestinos muertos en el enclave a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

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