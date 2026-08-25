Al menos cinco palestinos han muerto y varios más han resultado heridos en un bombardeo perpetrado este martes por el Ejército de Israel sobre las inmediaciones de una escuela gestionada por Naciones Unidas ubicada en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor.

A esto se suman disparos de las fuerzas israelíes contra una zona de tiendas de campañas que albergan a desplazados cerca de Rafá, en el sur de la Franja, que ha dejado hasta el momento varios heridos de bala, incluido un niño de diez años.

Las autoridades gazatíes han cifrado en casi 1300 los palestinos muertos en el enclave a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.