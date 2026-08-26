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Gutxienez 14 jaioberri hil dira Pakistango ospitale batean izandako sutean

Iragarkia
ISLAMABAD (Pakistan), 26/08/2026.- Relatives of the victims gather outside the mortuary of the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) hospital following a fire, in Islamabad, Pakistan, 26 August 2026. According to hospital officials, the fire that broke out in the hospital's maternity ward killed at least 14 newborns. EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD 124880
18:00 - 20:00

Gutxienez 14 jaioberri hil dira Pakistango ospitale batean.

EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 14 haur jaioberri hil dira asteazken honetan Islamabaden, Pakistango hiriburuan, ospitale publiko batean izandako sutean. Aire girotuaren sisteman izandako leherketa baten ondorioz piztu da sutea. Bertako agintariek jakinarazi dutenez, 15 haur zeuden sutearen tokian eta soilik bat lortu dute bizirik ateratzea; gainerakoak, erreta hil dira.

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18:00 - 20:00
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1.500 haurrek doako igeriketa-ikastaroen amaiera ospatu dute Gazako itsasoan bainua hartuz

Astearte honetan, 1.500 haur palestinar elkarrekin sartu dira itsasora Gazako hegoaldeko Al-Mawasi hondartzan udako doako igeriketa-ikastaroak amaitu dituztela ospatzeko. Eskolak Tantesh Akademiak antolatu ditu, eta 1999tik darama haurrei igerian irakasten. Familiak hondartza ondoan kanpin-dendetan eta egoera gogorrean bizi diren arren, akademiak eskolak ematea lortu du, hondartzan bertan aldi baterako igerilekuak eraikita.

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