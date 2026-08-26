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Hiru pertsona ospitalera eraman dituzte, Noaingo txupinazoan hainbat suziri lehertu baitira

Horietako bik pronostiko erreserbatua dute, eta guztira 47 lagun artatu behar izan dituzte. Zauritu guztiak arriskutik kanpo daude. Nafarroako udalerri horretako jaiek aurrera jarraitzen dute.

Iragarkia
Noain Txupinazoa
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hiru pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte asteazken eguerdian, Noaingo jaiei hasiera emateko txupinazoan zenbait suzirik eztanda egin baitute.

Horietako bik pronostiko erreserbatua dute, eta guztira 47 lagun artatu dituzte lekuan bertan, batez ere erreduren ondorioz eta eztandak eragindako trauma akustikoagatik.

12:00ak aldera jazo da ezbeharra. Hainbat suzirik Elortzibarko udaletxeko balkoiaren barruan su hartu dute. Ondorioz, leherketa izan da jende ugari zegoen eremu batean.

Gertakariak larrialdi egoera eragin du, eta larrialdi zerbitzuek, segurtasun indarrek eta osasun-langileek azkar esku hartu behar izan dute.

Elortzibarko Udalak jakinarazi duenez, zauritu guztiak arriskutik kanpo daude. Testuinguru horretan, gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira orain, material piroteknikoaren leherketa zerk eragin duen argitzeko.

Jaiak, aurrera

Elortzibarko Udalak lasaitasun mezua helarazi die herritar guztiei eta, bereziki, zaurituei eta haien familiei. Era berean, eskerrak eman dizkie auzotar eta bisitari guztiei, emandako laguntzagatik eta erakutsitako ulermenagatik.

Era berean, esker ona eta aitortza helarazi dizkie lehen unetik laguntza eta elkarlana eskaini duten boluntario guztiei.

Larrialdia artatu eta segurtasuna bermatu ondoren, "Noaingo jaiek aurreikusitako egitarauarekin eta normaltasun osoz jarraituko dute".

Noain Nafarroa Gizartea

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