Deskargako autobidea itxita egongo da asteazken honetan, 21:00etatik aurrera
AP-636 errepideko tunel batean egin beharreko lanak direla eta, 19. eta 21. irteerak erabili beharko dituzte erabiltzaileek, martxaren noranzkoaren arabera, Bergara GI-627 errepidearen bidez zeharkatzeko.
AP-636 autobidean dagoen Zubiaurreko tunelean (Bergara, Gipuzkoa) egin beharreko mantentze lanen ondorioz, hainbat itxiera egingo dira Deskargako autobian, asteazken honetako 21:00etatik osteguneko 05:00etara.
Lanek irauten duten bitartean, AP-1erako noranzkoan zirkulatzen duten erabiltzaileek 19. irteera erabili beharko dute Bergara GI-627tik zeharkatzeko. Behin udalerria zeharkatuta, 21. sarreratik sartu ahal izango dira berriro autobiara, AP-1erako lotuneko ordainlekura iristeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak azaldu duenez.
Beasainerako noranzkoan doazen ibilgailuek, berriz, 21. irteera erabili beharko dute, kobratzeko geltokia igaro ondoren, Bergara zeharkatu eta 19. sarreratik AP-636ra itzultzeko.
Gipuzkoako Azpiegituren Agentziak, Bidegik, adierazi du ezarritako ordutegiak gutxi gorabeherakoak direla, hainbat faktoreren arabera alda baitaitezke, hala nola meteorologiaren arabera. Hori dela eta, arretaz gidatzea eta seinaleen eta obrako langileen jarraibideei kasu ematea gomendatzen du.
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