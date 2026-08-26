GIPUZKOAKO ERREPIDEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Deskargako autobidea itxita egongo da asteazken honetan, 21:00etatik aurrera

AP-636 errepideko tunel batean egin beharreko lanak direla eta, 19. eta 21. irteerak erabili beharko dituzte erabiltzaileek, martxaren noranzkoaren arabera, Bergara GI-627 errepidearen bidez zeharkatzeko.

(Foto de ARCHIVO) Nueva autovía de Deskarga REMITIDA / HANDOUT por DFG Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/3/2019

Deskargako autobia artxiboko irudi batean. Argazkia: GFA

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AP-636 autobidean dagoen Zubiaurreko tunelean (Bergara, Gipuzkoa) egin beharreko mantentze lanen ondorioz, hainbat itxiera egingo dira Deskargako autobian, asteazken honetako 21:00etatik osteguneko 05:00etara.

Lanek irauten duten bitartean, AP-1erako noranzkoan zirkulatzen duten erabiltzaileek 19. irteera erabili beharko dute Bergara GI-627tik zeharkatzeko. Behin udalerria zeharkatuta, 21. sarreratik sartu ahal izango dira berriro autobiara, AP-1erako lotuneko ordainlekura iristeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak azaldu duenez.

Beasainerako noranzkoan doazen ibilgailuek, berriz, 21. irteera erabili beharko dute, kobratzeko geltokia igaro ondoren, Bergara zeharkatu eta 19. sarreratik AP-636ra itzultzeko.

Gipuzkoako Azpiegituren Agentziak, Bidegik, adierazi du ezarritako ordutegiak gutxi gorabeherakoak direla, hainbat faktoreren arabera alda baitaitezke, hala nola meteorologiaren arabera. Hori dela eta, arretaz gidatzea eta seinaleen eta obrako langileen jarraibideei kasu ematea gomendatzen du.

Trafikoa Gipuzkoako Foru Aldundia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

CCOO: "Estatuko Administrazio Orokorrari Euskadiko herritarrei euskaraz hitz egiteko eskatu dion lehen sindikatua gara"

Santi Martinez Euskadiko CCOOren idazkari nagusiak Radio Euskadin adierazi duenez, sindikatuak Enplegu Publikoaren Legearen eztabaidara eraman ditu euskara sustatzeko hainbat neurri, langabeen % 90ek hizkuntza hori ezagutzen ez dutela egiaztatu baita. Eskaera horien artean daude, besteak beste, Estatuko Administrazio Orokorra Euskadiko herritarrei euskaraz zuzentzea eta euskara ikasteko doakotasuna C1 mailara arte izatea.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ETSk milaka zale kantuan eta dantzan jarri ditu Bilboko Europa parkean

Iñigo Etxezarretaren bandak milaka lagun bildu ditu Bilboko Europa parkean astearte honetan, Aste Nagusian. Bere abesti ezagunez gain, taldea Bilboko jaien kanta abestera animatu da, eta han zaleak zapiekin dantzatzen hasi dira. Hasiera batean, kontzertua asteazken honetan egin behar zen, baina taldeak kontzertua egun bat aurreratzea erabaki zuen, ikuskizunetako teknikariek asteazken honetarako deitutako grebaren ondorioz.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X