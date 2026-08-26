Lurrak gorriz tindatuko du Ilargia ostiral honetako eklipse partzialean
Une gorena abuztuaren 28ko 06:12:53an izango da, Lurraren itzalak ilargi-diskoaren % 93 estaliko duenean.
Abuztuaren 28ko goizaldean, ostirala, egunsentia baino lehentxeago, Ilargia eklipse baten protagonista izango da, eta gertaera astronomikoz betetako hilabeteari amaiera emango dio. Eklipse partziala izan arren, osoa izatetik oso gertu geratuko da, Lurraren itzalak Ilargiaren azaleraren % 93 estaliko baitu.
Ilargi-eklipse batean, Eguzkia, Lurra eta Ilargia lerrokatu egiten dira, eta gure planetaren itzala ilargi-diskoan proiektatzen da. Pixkanaka, Ilargiak tonu gorrixka hartzen du, Lurreko atmosferak eguzki-argia iragazten duelako eta tonu urdin asko blokeatzen dituelako, batez ere argi gorria igarotzen utziz.
Kasu honetan, Ilargia abuztuaren 27ko 21:01ean atera eta 28ko 07:47an sartuko da, Espainiako Behatoki Astronomikoaren datuen arabera. Eklipsea 04:34an hasi eta 07:52an amaituko da.
Eklipsearen puntu gorena, Lurraren itzalak ilargi-diskoaren % 93 estaliko duenean, 06:12:53an izango da. Gainera, eklipsea begi hutsez ikusiko da Espainia osoan.
Munduko beste leku batzuetan, ordea, ikusgarritasuna desberdina izango da. Ipar Amerikan, eklipsea Ilargiaren irteerarekin bat etorriko da, abuztuaren 27ko ilunabarrean; Hego Amerikan, berriz, gauerdia inguruan izango da, eta Asian eta Ozeanian ez da ikusiko.
Zer fasek osatzen dute ilargi-eklipsea?
Ilargi-eklipse bat bost etapatan garatzen da. Lehena ilunantza da, non Lurraren itzala ilargi ertza iluntzen hasten den. Ondoren, ilargi diskoaren zati bat iluntzen duen itzalpean sartzen da, eklipsearen gailurrera iritsi arte, astroak kolore gorrixka hartzen duenean.
Ondoren, prozesua alderantzikatu egiten da: Ilargiak pixkanaka itzalik ilunena uzten du eta bere ohiko distira berreskuratzen du.
Ilargi-eklipseak eguzkiarenak baino luzeagoak dira, eta, beraz, denbora nahikoa izango da fenomeno horretaz gozatzeko, Amerikako Astronomia Elkartearen arabera.
Zein da eklipseen kronologia?
Urtero lau eta zazpi eklipse artean gertatzen dira. Bikoteka gertatu ohi dira, eta eguzki-eklipse baten ondoren ilargi-eklipse bat etortzen da, kasu honetan bezala.
Espainian, ikusteko moduko azken eklipsea partziala 2005ean gertatu zen, eta azken eklipse osoa 1959an ikusi ahal izan zen, Kanaria Uharteetatik bakarrik.
Eguzkiaren azken eklipse osoa, aldiz, abuztuaren 12an izan zen, baina 1912tik ez zen horrelakorik gertatzen.
Espainiatik ikusiko diren hurrengo eguzki-eklipseak 2027ko abuztuaren 2an (orduan eklipse osoa gertatuko da) eta 2028ko urtarrilaren 26an (eklipse partziala) izango dira, Espainiako Behatoki Astronomikoaren arabera.
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