La Tierra teñirá de rojo la Luna en el eclipse parcial de este viernes

La madrugada del viernes 28 de agosto, poco antes del amanecer, la Luna protagonizará un eclipse que pondrá el broche final a un mes plagado de eventos astronómicos. A pesar de ser un eclipse parcial, quedará muy cerca de ser total, ya que la sombra terrestre tapará el 93 % de la superficie lunar.

En un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre el disco lunar. Progresivamente, la Luna adquiere un tono rojizo porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar y bloquea gran parte de las tonalidades azules, dejando pasar principalmente la luz roja.

En este caso, la Luna saldrá a las 21:01 horas del 27 de agosto y se pondrá a las 07:47 del día 28, según datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). El eclipse comenzará a las 04:34 y finalizará a las 07:52 hora peninsular.

El punto máximo del eclipse, cuando la sombra de la Tierra cubrirá el 93 % del disco lunar, tendrá lugar a las 06:12:53, hora peninsular.

Según los expertos, el eclipse se verá en toda España a simple vista, sin necesidad de usar gafas o filtros especiales como sucede en los eclipses de Sol.

En otros puntos del mundo, sin embargo, la visibilidad será diferente. En América del Norte, el eclipse coincidirá con la salida de la Luna, durante el atardecer del 27 de agosto, mientras que en América del Sur se producirá cerca de la medianoche y no será visible ni en Asia ni Oceanía.

¿Qué fases componen el eclipse lunar?

Un eclipse de Luna se desarrolla en cinco etapas. La primera es la penumbra, en la que la sombra de la Tierra comienza a oscurecer el borde de la Luna. Le sigue la entrada en la umbra, que provoca un notable oscurecimiento de una parte del disco lunar, hasta llegar al máximo del eclipse, cuando el astro adquiere su característico tono rojizo.

A continuación, el proceso se invierte: la Luna abandona progresivamente la sombra más oscura y recupera poco a poco su brillo habitual.

Los eclipses lunares son más largos que los solares, por lo que habrá tiempo de sobra para disfrutar de este fenómeno, apunta la Sociedad Astronómica Americana (AAS).

¿Cuál es la cronología de los eclipses?

Cada año se producen entre cuatro y siete eclipses, tanto solares como lunares. Habitualmente se suceden en parejas, y a un eclipse de Sol, le sigue uno de Luna, como en este caso.

En España, el último eclipse anular visible sucedió en 2005 y el último eclipse total se pudo ver en 1959, y solo desde las islas Canarias.



El último eclipse total de Sol fue una rareza que se pudo disfrutar el pasado 12 de agosto, algo que no sucedía desde 1912.

Los próximos eclipses de Sol visibles desde España serán el 2 de agosto de 2027, cuando se producirá un eclipse total, y el 26 de enero de 2028, con un eclipse anular, según recuerda el OAN.