CCOO: “Somos el primer sindicato que ha instado a la Administración General del Estado a dirigirse en euskera a la ciudadanía de Euskadi”

En declaraciones a Radio Euskadi, Santi Martínez, secretario general de CCOO en Euskadi, asegura que el sindicato ha llevado al debate de la Ley de Empleo Público diferentes medidas de impulso del euskera, después de constatar que el 90% de los parados no conoce este idioma. Entre ellas se halla la solicitud de que Administración General del Estado se dirija en euskera a la ciudadanía de Euskadi o la gratuidad en el aprendizaje de euskera hasta el nivel C1.