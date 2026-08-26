BILBOKO ASTE NAGUSIA
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14 lagun atxilotu dituzte, bi ukituengatik, eta bi udaltzain zauritu dira Bilboko Aste Nagusiaren laugarren egunean

Udaltzaingoak 10 atxiloketa egin ditu jai-esparruan eta lau eremu horretatik kanpo. Guztira, 64 salaketa aurkeztu dira, horietatik 50 ebasketengatik izan dira. Bi agente zauritu dira, eta batek zerbitzua utzi behar izan du.

Un total de 14 detenidos, dos por tocamientos, y dos policías heridos en la cuarta jornada de Aste Nagusia de Bilbao

Bilboko Udaltzaingoa, Aste Nagusian. Artxiboko argazkia: Bilboko Udaltzaingoa

Agentziak | EITB

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Guztira 14 pertsona atxilotu dituzte, horietako bi ukituak egitea egotzita, Bilboko Aste Nagusiaren laugarren egunean. Gainera, bi udaltzain zauritu dira. Azken orduotan 64 salaketa aurkeztu dira, horietatik 50 ebasketagatik izan dira.

Zehazki, Udaltzaingoak 10 atxiloketa egin ditu jai-esparruan eta lau eremu horretatik kanpo, astearteko 07:00etatik asteazkeneko 07:00etara bitartean, hain zuzen ere.

Jai-esparruaren barruan, hiru pertsona atxilotu dituzte gertakari berean, iruzur egitea egotzita, beste hiru ebasketa eta/edo lapurreta leporatuta eta bi ukituak egitea egotzita.

Pertsona bat erresistentzia larria leporatuta atxilotu dute. Jarduera horretan, bi udaltzain zauritu dira eta batek zerbitzua utzi behar izan du. Hamargarren atxiloketa atentatuagatik izan da.

Jai-eremutik kanpo, bi pertsona atxilotu dituzte lapurretagatik, beste bat epailearen aginduz, eta hirugarren bat erresistentzia larriagatik.

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