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EITB, Prix Europa sari ospetsuetan izendatua eguzki eklipse osoaren inguruko plataforma anitzeko proiektuagatik

EITBren Eguzki Eklipse Osoa ekimena Digital Media kategorian lehiatuko da, Europako ikus-entzunezko sari ospetsuenetako batean.

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Eguzki Eklipse Osoa Prix Europa 2026 sarietarako izendatu dute.

EITB

Azken eguneratzea

EITB Prix Europa 2026 sarietarako izendatu dute, Eguzki Eklipse Osoa plataforma anitzeko proiektuagatik, eta Digital Media kategorian lehiatuko da.

Eguzki Eklipse Osoa proiektuak zerbitzu publikoko ekimen handia bihurtu zuen abuztuaren 12ko eklipsea, fenomeno astronomiko hori herritarrei hurbildu baitzien, zientzia-dibulgazioa, parte-hartzea eta narrazio digital berriak uztartuz.

Gertaera puntual baten estalduraz haratago, EITBk plataforma anitzeko estrategia bat garatu zuen aurreko hilabeteetan, eta telebista, irratia, sare sozialak, YouTube eta plataforma digitalak konbinatu zituen, edukiak publiko eta formatu desberdinetara egokitzeko.

Ekimenak Eguraldia saioko lantaldearen dibulgazio edukia izan du, hala nola errealitate areagotuarekin sortutako piezak eta astronomo, astrofisikari eta beste aditu batzuekin elkarrizketak, baita haurrentzako eduki espezifikoak ere, Makusiren bidez.

Ezagutza esperientzia kolektiboa

Proiektuak oihartzun handia izan du Euskal Telebistan, ETB ON plataforman, ORAINen eta sare sozialetan, publikoaren parte-hartzea sustatu baitu. Gainera, EITBLab funtsezkoa izan da zabalkunde zientifikoa eta berrikuntza teknologikoa uztartzeko.

Izendapen horrekin, Prix Europa sariek zerbitzu publikoko kazetaritza, zientzia-dibulgazioa, berrikuntza teknologikoa eta publiko desberdinetara egokitutako narrazioak uztartzen dituen proposamena aitortuko dute. EITBren ekosistema digitalaren bidez, fenomeno astronomiko bat ezagutza eta parte-hartze kolektiborako esperientzia bihurtu du proiektuak.

Telebista, irrati eta hedabide digitalen Europako jaialdi nagusietako bat da Prix Europa. Sarien 2026ko edizioa Berlinen egingo da, eta irabazleak urriaren 16ko sari-banaketako ekitaldian jakinaraziko dira.

Eguzki eklipseak Gizartea

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