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EITB, nominada a los premios Prix Europa por su proyecto multiplataforma sobre el eclipse solar

La iniciativa ‘Eclipse Total de Sol’ de EITB competirá en la categoría Digital Media de uno de los premios audiovisuales más prestigiosos de Europa.
Nominación de 'Eclipse Total de Sol' a los galardones Prix Europa 2026.

EITB

Última actualización

EITB ha sido nominada a los galardones Prix Europa 2026 por su proyecto multiplataforma ‘Eclipse Total de Sol’, que competirá en la categoría Digital Media. La candidatura ha sido seleccionada entre cerca de 600 proyectos presentados a la fase de preselección.

'Eclipse Total de Sol' convirtió el eclipse del 12 de agosto en una gran iniciativa de servicio público, acercando este fenómeno astronómico a la ciudadanía a través de contenidos de divulgación científica, participación y nuevas narrativas digitales.

Más allá de la cobertura de un acontecimiento puntual, EITB desarrolló durante los meses previos una estrategia multiplataforma que combinó televisión, radio, redes sociales, YouTube y plataformas digitales, adaptando los contenidos a los diferentes públicos y formatos.

La iniciativa contó con contenidos divulgativos como piezas creadas con realidad aumentada y entrevistas con astrónomos, astrofísicos y otros expertos, ofrecidas por el equipo de 'Eguraldia', así como con contenidos específicos para el público infantil a través de Makusi.

Experiencia colectiva de conocimiento

El proyecto ha tenido un gran impacto en Euskal Telebista, la plataforma ETB ON, ORAIN y las redes sociales, promoviendo la participación del público. Además, EITBLab ha sido esencial para combinar la difusión científica y la innovación tecnológica.

Con esta nominación, los Prix Europa reconocen una propuesta que combina periodismo de servicio público, divulgación científica, innovación tecnológica y narrativas adaptadas a los diferentes medios y audiencias, utilizando el ecosistema digital de EITB para transformar un fenómeno astronómico en una experiencia colectiva de conocimiento y participación.

Los premios Prix Europa, uno de los principales festivales europeos de televisión, radio y medios digitales, celebrarán su edición de 2026 en Berlín, y los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de premios del 16 de octubre.

Eclipses solares Sociedad

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