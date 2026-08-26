Al menos 16 muertos y 400 desaparecidos en Nepal tras una riada en la frontera con China

Este martes, 1 500 niños palestinos han entrado juntos en el mar para celebrar la finalización de los cursos gratuitos de natación de verano en la playa de Mawasi, en el sur de Gaza. Las clases fueron organizadas por la Academia Tantesh, que enseña a nadar a los niños desde 1999. A pesar de la situación actual y de que las familias viven en tiendas de campaña junto a la playa, la academia logró dar las clases construyendo piscinas improvisadas en la misma arena.