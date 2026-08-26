Al menos 16 muertos y 400 desaparecidos en Nepal tras una riada en la frontera con China
Al menos 16 personas murieron y casi 400 peregrinos permanecían este miércoles sin contacto en Nepal después de que una riada repentina alcanzase a varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet (China).
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Mueren al menos 14 recién nacidos en un incendio en un hospital en Pakistán
Al menos 14 bebés recién nacidos han fallecido este miércoles tras desatarse un incendio en el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), en Islamabad, la capital del país. Según las primeras hipótesis, el incendio se ha desatado por la explosión de un compresor del sistema de aire acondicionado. El primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha ordenado a las autoridades que inicien de inmediato una investigación para determinar las causas del incendio.
Israel mata a por lo menos cinco personas en un ataque cerca de una escuela de la UNRWA en el norte de Gaza
Ya son casi 1300 los palestinos muertos en la Franja a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.
Un ministro marroquí habla de la liberación de Ceuta y Melilla ante Mohamed VI durante un acto religioso
Se ha referido a las dos ciudades autónomas recurriendo a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española, en 1580.
Omán prevé abrir pronto un corredor temporal para el tránsito seguro por Ormuz
Irán y Omán continuarán las negociaciones técnicas para alcanzar un acuerdo sobre una ruta marítima permanente, así como para establecer mecanismos de intercambio de información, gestión del tráfico marítimo y prestación de servicios de navegación y seguridad.
1 500 niños celebran el fin de sus clases de natación gratuitas con un gran baño en el mar de Gaza
Este martes, 1 500 niños palestinos han entrado juntos en el mar para celebrar la finalización de los cursos gratuitos de natación de verano en la playa de Mawasi, en el sur de Gaza. Las clases fueron organizadas por la Academia Tantesh, que enseña a nadar a los niños desde 1999. A pesar de la situación actual y de que las familias viven en tiendas de campaña junto a la playa, la academia logró dar las clases construyendo piscinas improvisadas en la misma arena.
Merz promete que castigará a los responsables de los últimos ataques de drones que ha registrado Alemania
Las autoridades alemanas así lo han informado este martes tras el hallazgo de un tercer dron cerca del aeropuerto de Leipzig, poco después de que a principios de mes se localizaran otros dos artefactos cargados con explosivos en las inmediaciones.
Singapur entregará 47 000 euros por cada hijo para fomentar la natalidad
Las medidas enfocadas a familias incluyen también mejoras en vivienda, guarderías y permisos para crianza. Este paquete de apoyo se extenderá a todos los niños ciudadanos de Singapur nacidos o que cumplan entre 1 y 17 años en 2026.
Al menos 40 heridos y 300 casas afectadas por el paso de un tornado en el sur de Francia
Más de 40 personas han resultado heridas y 15 de ellas han tenido que ser hospitalizadas tras el paso de un tornado que también deja dos personas desaparecidas desde la tarde del lunes en la localidad de Pomas, en el departamento del Aude, en el sur de Francia.
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