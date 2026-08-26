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Al menos 16 muertos y 400 desaparecidos en Nepal tras una riada en la frontera con China

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Euskaraz irakurri: Gutxienez 16 hildako eta 400 desagertu Nepalen, Txinako mugan izandako uholde baten ondorioz

Última actualización

Al menos 16 personas murieron y casi 400 peregrinos permanecían este miércoles sin contacto en Nepal después de que una riada repentina alcanzase a varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet (China).

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