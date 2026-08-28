EAJ-PNV ha celebrado el tradicional acto de inicio del curso político este viernes en Zarautz. En el mismo, el presidente del EBB, Aitor Esteban, ha criticado la "nefasta" gestión que, según él, ha hecho el Gobierno español en Ceuta, a la vez que ha demandado mayores competencias para Euskadi. “Construir nación es construir bienestar gracias al autogobierno”, ha añadido.

Al mismo tiempo, Esteban ha señalado que "la migración debe ser gestionada, no improvisada" y que el Gobierno español tiene que gestionar con Marruecos "la devolución de migrantes", "la identificación de familias de los menores y su vuelta a casa", asumiendo los casos de asilo.

Tras denunciar que las policías españolas están tratando de "usurpar" competencias a la Ertzaintza, Esteban ha animado a esos cuerpos policiales que "no tienen tareas en Euskadi" a ir a Ceuta.