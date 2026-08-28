Esteban critica la “nefasta” gestión del Gobierno español en Ceuta
En el acto de inicio del curso político y electoral del PNV en Zarautz, Aitor Esteban ha puesto la vista en las siguientes citas electorales. Además, ha demandado mayores competencias para Euskadi y ha reivindicado que "construir nación es construir bienestar".
EAJ-PNV ha celebrado el tradicional acto de inicio del curso político este viernes en Zarautz. En el mismo, el presidente del EBB, Aitor Esteban, ha criticado la "nefasta" gestión que, según él, ha hecho el Gobierno español en Ceuta, a la vez que ha demandado mayores competencias para Euskadi. “Construir nación es construir bienestar gracias al autogobierno”, ha añadido.
Al mismo tiempo, Esteban ha señalado que "la migración debe ser gestionada, no improvisada" y que el Gobierno español tiene que gestionar con Marruecos "la devolución de migrantes", "la identificación de familias de los menores y su vuelta a casa", asumiendo los casos de asilo.
Tras denunciar que las policías españolas están tratando de "usurpar" competencias a la Ertzaintza, Esteban ha animado a esos cuerpos policiales que "no tienen tareas en Euskadi" a ir a Ceuta.
“Está en juego qué Euskadi queremos”
Esteban ha puesto el foco en las dos citas electorales de este año asegurando que "lo que está en juego es qué Euskadi queremos para las próximas generaciones".
"A lo algo de nuestra historia siempre hemos estado preparados y preparadas para trabajar y ofrecer nuestro esfuerzo a la sociedad vasca. Esta vez también será así. Estamos 'prest' para mantener la confianza de las vascas y los vascos", ha dicho Esteban.
Construcción nacional y social
Esteban ha recordado durante su intervención que "el PNV nació para defender la nación vasca y asegurar su pervivencia", y que esa seguirá siendo su "prioridad". "El dilema entre construcción nacional y social no existe. Construir nación es construir bienestar gracias al autogobierno", ha añadido.
Mensajes para el PP y EH Bildu
Esteban ha destacado que "comienza un nuevo curso político, pero los compañeros de aula no nos van de sorprender". En relación con el PP, ha lamentado que "se seguirá metiendo con nosotros, pero más les valdría que se ocuparan de sus problemas, empezando por el ático de Isabel Díaz Ayuso. Que limpien su ático antes de hablar de los demás".
Y sobre EH Bildu, Esteban ha afirmado que "seguirá al ralentí": "Es llamativo cómo, pese a tener responsabilidades en varios ayuntamientos, la culpa siempre es nuestra aunque las competencias sean de sus cargos institucionales".
50 edición del Alderdi Eguna
En el acto de inicio de este curso en el que también celebrarán la 50 edición del Alderdi Eguna, Esteban ha afirmado estar "prest para mantener la confianza de las vascas y los vascos".
En el malecón, también ha tomado la palabra la presidenta del GBB, Euge Arrizabalaga. La burukide jeltzale ha alertado de la operación de "normalización" que a su juicio está en marcha, un "proceso que no se percibe porque no llega como una agresión violenta y, por eso mismo, es muy peligroso". Ante ello, ha abogado por transmitir a las nuevas generaciones "la importancia del euskera", "el respeto y amor por este Pueblo" y el "orgullo" de ser abertzale.
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