URTE POLITIKO BERRIA

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Espainiako Gobernuak Ceutako krisian egindako kudeaketa “ezin okerragoa” kritikatu du Estebanek

Urte politiko berriari hasiera emateko EAJk Zarautzen egin duen ekitaldian, hurrengo hauteskunde zikloan jarri du arreta Aitor Estebanek. Euskadirentzat eskumen gehiago eskatu ditu, eta "nazioa eraikitzea ongizatea eraikitzea" dela aldarrikatu du. 

Iragarkia
Aitor-Esteban-Imanol-Pradales-Zarautz argazkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Uda amaitzear den honetan, EAJk lan urte berriari hasiera emateko ekitaldia egin du gaur arratsaldean Zarautzen. Bertan, zalantzarik gabe udako hizpide nagusietakoa izan dena mintzagai izan du Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, Ceutako migrazio krisia, alegia. Espainiako Gobernuak Ceutan egin duen kudeaketa "ezin okerragoa" kritikatu du Estebanek, "aberrigintza ongizatea eraikitzea" dela aldarrikatu duen bitartean.

Aldi berean, migrazioa "kudeatu" egin behar dela "eta ez inprobisatu" nabarmendu du Estebanek. Zehazki, Espainiako Gobernuak Marokorekin kudeatu behar dituela uste du migratzaileen itzulketa ez ezik, adingabeen familien identifikazioa eta horien etxerako itzulera, eta asilo kasuak. 

Espainiako poliziak Ertzaintzari dagozkion ardurak "kentzen" saiatzen ari direla salatu ostean, "Euskadin zereginik ez duten" polizia horiek Ceutara joatera animatu ditu. 

"Jokoan dago zer Euskadi nahi dugun"

Estebanek datozen bi hauteskundeetan ere jarri du arreta, horren esanetan, "jokoan dagoena baita hurrengo belaunaldientzat zer Euskadi nahi dugun". 

"Gure historian zehar, beti egon gara prest lan egiteko eta euskal gizarteari gure ahalegina eskaintzeko. Oraingoan ere berdin gertatuko da. Euskal herritarren konfiantzari eusteko prest gaude", esan du Estebanek. 

Nazio eta gizarte eraikuntza

Estebanek bere hitzaldian gogora ekarri duenez, "EAJ euskal nazioa defendatzeko eta bere iraupena ziurtatzeko sortu zen" eta hori izango da aurrerantzean ere alderdiaren "lehentasuna". ."Nazio eta gizarte eraikuntzaren arteko dilema ez da existitzen. Nazioa eraikitzea da autogobernuari esker ongizatea eraikitzea", gaineratu du.

Mezuak, PPri eta EH Bilduri

Estebanek azpimarratu duenez, "ikasturte berri bat hastear dago, baina gelakideek ez gaituzte harrituko". PPri dagokionez, "gu zirikatzen jarraituko du, baina hobe lukete euren arazoez arduratuko balira, Isabel Diaz Ayusoren atikotik hasita. Garbitu dezatela atikoa besteei buruz hitz egin aurretik". 

EH Bilduri dagokionez, Estebanek esan du "geldialdian" jarraituko duela: "Deigarria da hainbat udaletan erantzukizunak eurenak izan arren, errua gurea dela beti, nahiz eta eskumenak euren kargu instituzionalenak izan".

50. Alderdi Eguna

Urte politiko berri honetan, 50. Alderdi Eguna ere ospatuko du EAJk. Testuinguru horretan, "euskal herritarren konfiantzari eusteko prest" daudela esan du Estebanek. 

Malekoian egin den ekitaldian, Euge Arrizabalaga GBBko presidenteak ere hitz egin du. Burukide jeltzaleak, bere ustez, martxan dagoen normalizazio operazioaz ohartarazi du. Erasoa modu bortitzean beharrean, oharkabean egiten denez, are arriskutsuagoa dela adierazi du. Hori dela eta, belaunaldi berriei "euskararen garrantzia", "herri honekiko begirunea" eta abertzale izatearen "harrotasuna" transmititzea eskatu du.

EAJ-PNV Zarautz Politika

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