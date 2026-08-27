Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin el apoyo de Vox
El crédito extraordinario, que ya había sido anunciado, ha salido adelante por unanimidad ante la ausencia de las autonomías de Vox y con el rechazo de Madrid a debatir el plan para trasladar a 500 menores.
El Gobierno de España y las comunidades autónomas han aprobado este jueves, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a las personas migrantes menores que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio.
La transferencia de fondos para la asistencia de estos menores ha salido adelante por unanimidad de todas las autonomías participantes. Al encuentro han faltado Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyos gobiernos, en los que Vox gestiona las competencias de Infancia, han decidido no asistir a la reunión.
Como ya era de esperar, en esta ocasión tampoco se ha abordado la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta o posibles criterios para su reparto en aquellos casos en los que no sea posible la reagrupación familiar.
Según ha explicado a los medios la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien ya anunció que se opondría a este debate, el Ministerio ha retirado este punto informativo de la reunión.
No obstante, desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha trasladado a las comunidades una serie de propuestas en torno a la atención de los menores.
El Gobierno de España cifra en 1500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.
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