CRISIS MIGRATORIA
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Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin el apoyo de Vox

El crédito extraordinario, que ya había sido anunciado, ha salido adelante por unanimidad ante la ausencia de las autonomías de Vox y con el rechazo de Madrid a debatir el plan para trasladar a 500 menores.

CEUTA, 27/08/2026.- Vista de la playa de El Trampolín de Ceuta este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
Migrantes en la playa de Trampolín, Ceuta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Voxen babesik gabeko Ceutako adingabe migratzaileentzako 25 milioiko banaketa onartu dute

EITB

Última actualización

El Gobierno de España y las comunidades autónomas han aprobado este jueves, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a las personas migrantes menores que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio.

La transferencia de fondos para la asistencia de estos menores ha salido adelante por unanimidad de todas las autonomías participantes. Al encuentro han faltado Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyos gobiernos, en los que Vox gestiona las competencias de Infancia, han decidido no asistir a la reunión.

Como ya era de esperar, en esta ocasión tampoco se ha abordado la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta o posibles criterios para su reparto en aquellos casos en los que no sea posible la reagrupación familiar.

Según ha explicado a los medios la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien ya anunció que se opondría a este debate, el Ministerio ha retirado este punto informativo de la reunión.

No obstante, desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha trasladado a las comunidades una serie de propuestas en torno a la atención de los menores.

El Gobierno de España cifra en 1500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.

Sánchez comparecerá en el Pleno del Congreso el 3 de septiembre por la crisis en Ceuta
Migración Gobierno de España Marruecos Política

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