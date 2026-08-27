Denis Itxaso: "La única solución no es construir viviendas, sino ampliar el parque público actual"
El Gobierno Vasco ha anunciado un incremento presupuestario de 51 millones de euros para reforzar las políticas de vivienda. Buena parte de la inversión se destinará a la compra de viviendas, para aumentar la oferta de parque público en la CAV. Asimismo, el consejero ha destacado la apuesta por los alojamientos dotacionales y la necesidad de adquirir más suelo.
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La Conferencia Sectorial de Infancia sobre Ceuta entre Gobierno de España y comunidades se celebra hoy con un nuevo plantón de Vox
En la conferencia se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron en Ceuta. La ministra Rego critica que los presidentes autonómicos del PP cuyas carteras de Infancia lleva Vox, "eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente (Juan Jesús) Vivas", al oponerse a ese crédito de 25 millones.
El Gobierno Vasco arrancará este jueves el nuevo curso político
El precio de la vivienda, las listas de espera de Osakidetza, las transferencias y la reforma fiscal, entre otros asuntos, marcarán el escenario político en otoño.
El Gobierno Vasco arranca el curso político con la mirada puesta en vivienda, sanidad y autogobierno
El Consejo de Gobierno de Miramar servirá así para poner en marcha las prioridades del Ejecutivo de cara a una segunda mitad de legislatura. Septiembre traerá el Pleno de Política General y la reunión pendiente entre Pradales y Pedro Sánchez.
Patxi López sobre las versiones en torno al CNI en Ceuta: "Es posible que las dos cosas sean verdad a la vez"
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez"; ha reiterado que pudo existir una alerta sobre movimientos en redes o sobre personas que trataran de llegar a Ceuta por mar, pero que "quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser".
Sánchez comparecerá en el Pleno del Congreso el 3 de septiembre por la crisis en Ceuta
Así lo había solicitado el Gobierno español a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente en sesión plenaria para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Los 'populares' también reclamarán que se convoque a otros diez ministros.
Aprobado entre protestas el plan inicial para construir 2081 viviendas en Zizur Mayor
El proyecto ha salido adelante con el apoyo de la mayoría del consistorio y el rechazo de EH Bildu. El pleno estuvo marcado por las protestas vecinales contra el derribo de edificios culturales. Varios concejales denuncian haber sufrido presiones y amenazas durante las últimas semanas.
El Gobierno español aprueba la Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería tras la crisis migratoria en Ceuta
Los textos tienen un "enfoque garantista" y de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y adaptan el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Robles asegura que el CNI hizo su labor en Ceuta, mientras Marlaska reitera que no hubo “ningún informe”
La ministra de Defensa y el ministro de Interior han ofrecido versiones cruzadas sobre lo ocurrido en las vísperas de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma el 30 de julio. La ministra ha sido la primera de los miembros del Gobierno en acudir al Congreso para explicar los sucedido en Ceuta.
Sánchez convoca de forma extraordinaria al Consejo de Seguridad Nacional y crea un mando único para gestionar la crisis de Ceuta
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este martes en la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta sobre la crisis desatada en Ceuta. Será la primera de los ocho miembros del Gobierno que acudirán a la Cámara Baja a lo largo de los próximos días para informar sobre las actuaciones de sus respectivos departamentos ante la crisis migratoria.