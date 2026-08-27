Denis Itxaso: "La única solución no es construir viviendas, sino ampliar el parque público actual"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez"; ha reiterado que pudo existir una alerta sobre movimientos en redes o sobre personas que trataran de llegar a Ceuta por mar, pero que "quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser".