El Gobierno Vasco arranca el curso político con la mirada puesta en vivienda, sanidad y autogobierno

Los retos del nuevo curso

El Parlamento Vasco celebrará el 17 de septiembre el pleno de política general, y tendrá que hacer frente a diversos temas que marcarán el inicio y el devenir del curso político. Entre ellos se encuentran los relacionados con vivienda y sanidad, autogobierno, economía y fiscalidad.

En lo relativo a la vivienda, Euskadi seguirá con la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler. Además, se deberá aprobar un fondo social de vivienda de 2000 millones de euros para construir 10 000 viviendas.

En materia de sanidad, el reto será reducir las listas de espera, después de que Osakidetza haya llegado a un acuerdo con los médicos. Sin embargo, el resto de los colectivos sanitarios ya ha avisado que también reclamará mejoras.

En lo que concierne al autogobierno, Pedro Sánchez se comprometió con el PNV a completar el Estatuto antes de que finalizara 2025, pero las negociaciones están paralizadas sobre todo en la gestión de materias relativas a la Seguridad Social y a los puertos de Bilbao y Pasaia. Es previsible que el asunto se retome en septiembre.

En el terreno económico, Euskadi mantiene un crecimiento económico del 1,9 % y se prevé que el crecimiento se sitúe en el 1,7 % el año que viene. Aun así, está pendiente la aprobación de los presupuestos de las diputaciones de Álava y Gipuzkoa.

También deberá pactarse la reforma fiscal que propuso Bizkaia en junio, con propuestas como las deducciones fiscales para atraer a profesionales y por gastos como los seguros privados y los gimnasios.

Elecciones en 2027

Las operaciones sobre Tubos Reunidos y Azkoyen y la seguridad ciudadana también se pondrán sobre la mesa los próximos meses. Asimismo, se tratarán las nuevas leyes pendientes de aprobar, como la "autopista regulatoria", que reduce a un máximo de seis meses los plazos de los trámites administrativos en proyectos estratégicos.

La situación política en Madrid también condicionará la política vasca, con la presentación —previsiblemente antes del 30 de septiembre— de los presupuestos generales del Estado y las negociaciones que mantendrá con el PNV y EH Bildu.

También las elecciones tendrán protagonismo, tanto la posible convocatoria de elecciones generales en 2027 como las elecciones locales y forales que se celebrarán en mayo.