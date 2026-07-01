El Gobierno Vasco eleva una décima el crecimiento del PIB vasco para 2027 y mantiene el de 2026
El Gobierno Vasco mantiene las previsiones de crecimiento para el presente año en el 1,9 % y eleva una décima la previsión para 2027, hasta el 1,7 %. Además, según los datos presentados este miércoles, prevé un crecimiento del empleo del 1,1 % en 2026 y del 0,9 % en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, con un descenso de la tasa de paro hasta el 6,2 % en 2027.
Durante la presentación de las previsiones macroeconómicas, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado que la economía vasca mantiene “una senda de crecimiento estable”, pese a la “incertidumbre que sigue marcando el contexto internacional, especialmente en el ámbito geopolítico y energético”.
Asimismo, Torres ha explicado que Euskadi sigue mostrando una “capacidad clara de resistencia y adaptación, con crecimiento económico, creación de empleo y una mejora progresiva del poder adquisitivo de las familias”. Así, ha apuntado que el crecimiento seguirá apoyándose, principalmente, en la fortaleza de la demanda interna, ya que el consumo de los hogares continuará siendo “un motor importante de la actividad, sostenido por la recuperación gradual del poder adquisitivo y por la fortaleza del empleo”.
Inversiones y exportaciones
Según los datos publicados, la inversión seguirá creciendo en Euskadi, aunque “a un ritmo más moderado” y en un contexto “marcado por unas condiciones financieras más exigentes y por la finalización progresiva de algunos proyectos vinculados a los fondos europeos”, ha adelantado el consejero.
Asimismo, ha explicado que “donde se siguen observando mayores dificultades es en el sector exterior, condicionado por la debilidad de las exportaciones y la incertidumbre global, factores que continúan afectando especialmente a la industria vasca”, ha añadido.
Además, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo prevé “una recuperación gradual” del sector industrial a partir de 2027, “si el entorno europeo consolida su recuperación”.
Por su parte, el sector servicios continuará mostrando “un gran dinamismo y seguirá siendo el principal motor de creación de empleo”, con especial impulso en actividades como el comercio, la hostelería y los servicios profesionales.
20.000 puestos de trabajo
En materia de empleo, las previsiones del Gobierno Vasco siguen siendo positivas y estiman un crecimiento del 1,1 % en 2026 y del 0,9 % en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20 000 puestos de trabajo en los próximos dos años.
Asimismo, la tasa de paro se mantendrá en niveles reducidos, en torno al 6,5 % en 2026, y mejorará hasta el 6,2 % en 2027. En este contexto, uno de los aspectos destacados por Torres ha sido la evolución positiva de los salarios, que crecen por encima de la inflación.
“En el primer trimestre, el coste salarial ordinario por trabajador aumentó un 4,6 %, por encima del IPC. Esto supone una mejora del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, y nuestras previsiones apuntan a que esa recuperación continuará de manera gradual”, ha concluido.
Te puede interesar
Jainaga y Tubacex muestran interés por hacer una oferta por Tubos Reunidos
El empresario bilbaíno y la empresa de Laudio han realizado el primer trámite del proceso, previo a presentar una oferta.
Convocan una huelga indefinida en las ITV de Bergara y Zarautz a partir del 13 de julio
Los sindicatos ELA y LAB han llamado al paro ante la situación de “bloqueo” en la negociación para la renovación del convenio.
Este jueves se abre el plazo de las ayudas a la infancia de 200 euros en Euskadi
La ayuda universal de 200 euros se amplía hasta los 4 años, la prestación se extiende a las familias de tutela y de acogida, y se equipara a los hogares monoparentales con las numerosas en el tramo de 100 euros al mes para menores de entre 4 y 7 años. Las ayudas no se renovarán de oficio y será obligatorio volver a solicitarlas.
La UE empieza a cobrar una tasa a los paquetes pequeños de hasta 150 euros comprados fuera del mercado europeo
Esta nueva tasa europea busca atajar la llegada de estos paquetes que entran al mercado europeo sobre todo desde China a través de plataformas en línea como Temu, Shein o AliExpress y que hasta ahora estaban exentos de aranceles.
El impuesto a la generación eléctrica se reducirá progresivamente y desaparecerá en 2028
Su desaparición comenzará con una reducción del 30 % para este tercer trimestre de 2026.
Abierto el plazo para presentar ofertas por Tubos Reunidos
Las ofertas deberán incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad mínimo de 2 años.
LAB denuncia la muerte por un golpe de calor de un transportista de Andoain cuando trabajaba en Burgos
El sindicato recuerda que ante el calor extremo las empresas deben activar los protocolos correspondientes, llegando a suspender la actividad si la situación así lo requiere.
Archivada la demanda contra el ERE de Tubos Reunidos, tras anunciarse que no se aplicará
La demanda sindical contra el ERE perdió sentido cuando el administrador concursal anunció que no lo iba a aplicar.
El Grupo Volkswagen planea recortar 100.000 empleos a nivel mundial hasta 2030, según medios alemanes
La compañía indica que su “modelo de negocio actual ya no funciona para todas las marcas”.