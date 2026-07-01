El Gobierno Vasco mantiene las previsiones de crecimiento para el presente año en el 1,9 % y eleva una décima la previsión para 2027, hasta el 1,7 %. Además, según los datos presentados este miércoles, prevé un crecimiento del empleo del 1,1 % en 2026 y del 0,9 % en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, con un descenso de la tasa de paro hasta el 6,2 % en 2027.

Durante la presentación de las previsiones macroeconómicas, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado que la economía vasca mantiene “una senda de crecimiento estable”, pese a la “incertidumbre que sigue marcando el contexto internacional, especialmente en el ámbito geopolítico y energético”.

Asimismo, Torres ha explicado que Euskadi sigue mostrando una “capacidad clara de resistencia y adaptación, con crecimiento económico, creación de empleo y una mejora progresiva del poder adquisitivo de las familias”. Así, ha apuntado que el crecimiento seguirá apoyándose, principalmente, en la fortaleza de la demanda interna, ya que el consumo de los hogares continuará siendo “un motor importante de la actividad, sostenido por la recuperación gradual del poder adquisitivo y por la fortaleza del empleo”.

Inversiones y exportaciones

Según los datos publicados, la inversión seguirá creciendo en Euskadi, aunque “a un ritmo más moderado” y en un contexto “marcado por unas condiciones financieras más exigentes y por la finalización progresiva de algunos proyectos vinculados a los fondos europeos”, ha adelantado el consejero.

Asimismo, ha explicado que “donde se siguen observando mayores dificultades es en el sector exterior, condicionado por la debilidad de las exportaciones y la incertidumbre global, factores que continúan afectando especialmente a la industria vasca”, ha añadido.

Además, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo prevé “una recuperación gradual” del sector industrial a partir de 2027, “si el entorno europeo consolida su recuperación”.

Por su parte, el sector servicios continuará mostrando “un gran dinamismo y seguirá siendo el principal motor de creación de empleo”, con especial impulso en actividades como el comercio, la hostelería y los servicios profesionales.

20.000 puestos de trabajo

En materia de empleo, las previsiones del Gobierno Vasco siguen siendo positivas y estiman un crecimiento del 1,1 % en 2026 y del 0,9 % en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20 000 puestos de trabajo en los próximos dos años.

Asimismo, la tasa de paro se mantendrá en niveles reducidos, en torno al 6,5 % en 2026, y mejorará hasta el 6,2 % en 2027. En este contexto, uno de los aspectos destacados por Torres ha sido la evolución positiva de los salarios, que crecen por encima de la inflación.

“En el primer trimestre, el coste salarial ordinario por trabajador aumentó un 4,6 %, por encima del IPC. Esto supone una mejora del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, y nuestras previsiones apuntan a que esa recuperación continuará de manera gradual”, ha concluido.