El Grupo Volkswagen planea recortar 100.000 empleos a nivel mundial hasta 2030, según medios alemanes
El Grupo Volkswagen planea recortar hasta 100.000 empleos en los próximos cinco años a nivel mundial, así como el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania. Al menos esos son los planes de la compañía filtrados al medio germano 'Manager Magazin'.
La compañía, mientras, ha sido consultada por Europa Press, y ha señalado que estos asuntos "se debatirán en los comités correspondientes" y ha evitado adelantarse a este proceso en cuestión. Si bien, ha reconocido que tanto el sector automovilístico como el grupo "están atravesando una profunda transformación".
El modelo actual
"El consejo de administración ha declarado en repetidas ocasiones que nuestro modelo de negocio actual ya no funciona para todas las marcas: desarrollar coches en Alemania, fabricarlos en Europa y exportarlos al resto del mundo", ha expresado.
"Para seguir teniendo éxito en estas condiciones, tenemos que evolucionar. Todo el Grupo debe aumentar significativamente su competitividad. Esto requiere un enfoque más preciso, así como una disciplina más estricta en materia de costes e inversiones", ha añadido, a continuación, la firma alemana.
El pasado marzo, la compañía anunció que recortaría alrededor de 50.000 puestos de trabajo para 2030 en Alemania, con el objetivo último de lograr un ahorro neto anual de más de 6.000 millones de euros en toda la compañía para final de la década.
Según la información divulgada este viernes por la revista alemana, la cifra se elevaría a 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo, al tiempo que la firma planea recortar sus inversiones en un 15 %, hasta algo más de 130.000 millones de euros.
Entre las fábricas pendientes de cierre se encuentran las instalaciones ubicadas en las ciudades alemanas de Hannover, Zwickau y Emden, a las que se sumaría una planta situada en Neckarsulm, en este caso de la marca Audi.
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