Un niño bizkaíno de 10 años permanece ingresado en el Hospital de Cruces en estado muy grave, despues de que anoche un tractor lo atropellara en Espinosa de los Monteros, una localidad burgalesa situada a 30 kilometros de la frontera con Bizkaia y en la que muchos vascos veranean, como es el caso del menor y su familia.

El accidente tuvo lugar minutos antes de las 22:30 horas en la plaza Sancho García de la localidad, por causas que se desconocen.

El servicio de emergencias del 112 recibió el aviso e inmediatamente se personaron la Guardia Civil de tráfico de Burgos, a Guardia Civil COS y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico, al personal médico del PAC de Espinosa de los Monteros y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

El menor herido fue trasladado en la UME al Hospital de Cruces, donde se encuentra en situación crítica.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.