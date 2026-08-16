Violencia machista
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Una joven sufre una agresión sexual durante las fiestas del Puerto Viejo de Algorta

El hombre acusado de la agresión ha sido detenido tras realizar tocamientos a la joven durante la madrugada del sábado al domingo.
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Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha sido detenido la madrugada de este domingo en Getxo (Bizkaia) como presunto autor de una agresión sexual por tocamientos a una joven en el recinto de las fiestas del Puerto Viejo, según ha informado el consistorio, quien ha condenado los hechos.

En un comunicado, el Ayuntamiento vizcaíno ha mostrado "el más firme rechazo" a estos hechos y ha condenado "toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en la desigualdad de género".

Tras mostrar su solidaridad a la joven, ha hecho un llamamiento a los getxotarras "para que rechacen todas las agresiones contra las mujeres y para que no toleren comportamientos que denigran a las mujeres y sobre las que sustenta la violencia sexista".

Finalmente, ha expresado que el Ayuntamiento aboga por seguir trabajando "para lograr una sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las mujeres puedan decidir con libertad con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales, y en la que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada".

Abusos sexuales Violencia machista Getxo Sociedad

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