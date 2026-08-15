Ascienden a 200 las personas atendidas por Osakidetza por molestias oculares relacionadas con el eclipse

Los Servicios de Atención Primaria y de Urgencias de Osakidetza han atendido desde el pasado 12 de agosto, día del eclipse solar total, a 200 personas por molestias oculares relacionadas con la observación del fenómeno astronómico.



Según ha informado el Departamento vasco de Salud, en las últimas 24 horas han sido 71 los casos asistidos por los servicios sanitarios, todos ellos de carácter leve o muy leve.

Un total de 30 personas acudieron al servicio de Atención Primaria y 41 personas a las urgencias hospitalarias.



La asistencia en Osakidetza se ha desarrollado con total normalidad.

Consultas por territorio

Álava: 5 personas atendidas (cuatro en Atención Primaria y una en asistencia hospitalaria).

Gipuzkoa: 7 personas atendidas en atención primaria.

Bizkaia: 59 personas (19 en Atención Primaria y 40 en Hospitalaria).

Estas cantidades se suman a las registradas este jueves, cuando se atendió a 59 personas con dolencias oculares de sintomatología leve relacionadas con el eclipse. Otras 70 fueron atendidas el viernes.