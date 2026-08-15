ECLIPSE SOLAR
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Ascienden a 200 las personas atendidas por Osakidetza por molestias oculares relacionadas con el eclipse

El jueves se atendió a 59 personas, el viernes 70 y en las últimas horas, otras 71. Todas ellas han acudido a los servicios médicos de Euskadi con síntomas oculares leves o muy leves. 

(Foto de ARCHIVO) Oftalmólogo en una consulta de Osakidetza. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/8/2026
Oftalmólogo pasa consulta en Osakidetza en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Osakidetzak 200 pertsona artatzen ditu eklipse osteko begietako gaitzengatik
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Agencias | EITB

Última actualización

Los Servicios de Atención Primaria y de Urgencias de Osakidetza han atendido desde el pasado 12 de agosto, día del eclipse solar total, a 200 personas por molestias oculares relacionadas con la observación del fenómeno astronómico.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, en las últimas 24 horas han sido 71 los casos asistidos por los servicios sanitarios, todos ellos de carácter leve o muy leve. 

Un total de 30 personas acudieron al servicio de Atención Primaria y 41 personas a las urgencias hospitalarias.

La asistencia en Osakidetza se ha desarrollado con total normalidad.

Consultas por territorio

Álava: 5 personas atendidas (cuatro en Atención Primaria y una en asistencia hospitalaria).

Gipuzkoa: 7 personas atendidas en atención primaria.

Bizkaia: 59 personas (19 en Atención Primaria y 40 en Hospitalaria).

Estas cantidades se suman a las registradas este jueves, cuando se atendió a 59 personas con dolencias oculares de sintomatología leve relacionadas con el eclipse. Otras 70 fueron atendidas el viernes.

Eclipses solares Osakidetza Sociedad

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