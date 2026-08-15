SAN SEBASTIÁN
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Pirotecnia Valenciana gana la Concha de Oro del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales por cuarto año consecutivo

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SAN SEBASTIÁN, 13/08/2026.- Colección de Italia lanzados por la empresa Gianni Vaccalluzo, este jueves en la sexta jornada del 61 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián. EFE/Javi Colmenero
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pirotecnia Valencianak irabazi du Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketako Urrezko Maskorra, laugarren urtez jarraian
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EITB

Última actualización

Pirotecnia Valenciana ha sido galardonada con la Concha de Oro del 61 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Donostia/San Sebastián, celebrado entre el 8 y el 14 de agosto con motivo de la Aste Nagusia 2026, logrando así su cuarto triunfo consecutivo en la capital guipuzcoana.

Donostia-San Sebastián Semana Grande Donostia 2026 Gipuzkoa Sociedad

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