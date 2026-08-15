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Pirotecnia Valencianak Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketako Urrezko Maskorra irabazi du, laugarren urtez jarraian

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 13/08/2026.- Colección de Italia lanzados por la empresa Gianni Vaccalluzo, este jueves en la sexta jornada del 61 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián. EFE/Javi Colmenero
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Pirotecnia Valenciana su-etxea Donostiako 61. Nazioarteko Su Artifizialen Lehiaketako Urrezko Maskorrarekin saritu dute. Lehiaketa abuztuaren 8tik 14ra egin da, 2026ko Aste Nagusia dela eta, eta, horrenbestez, laugarren garaipena jarraian lortu du Gipuzkoako hiriburuan.

Donostia Donostiako Aste Nagusia 2026 Gipuzkoa Gizartea

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