Rigloseko suteak bizirik dirau Huescan, baina sugarrak ez dira herrietara iritsi
Suteak 15.000 hektarea baino gehiagori eragin die dagoeneko, eta 18 herri hustu dituzte; 600 suhiltzaile eta larrialdietako langile baino gehiago, berriz, sugarrak geldiarazteko lanean ari dira.
Las Peñas de Rigloseko (Huesca) baso-suteak aktibo jarraitzen du larunbat honetan, eta 15.000 hektarea baino gehiagori eragiten die. Operatiboak lortu du sugarrak herriguneetara ez zabaltzea, eta herriak zein San Juan de la Peñako monasterioak babestea.
Gau bereziki zaila izan da, eta sua Santa María de la Peña, Triste, Yeste, Centenero, Binacua eta Santa Cruz de la Serós ingurura iritsi da. Hala ere, kontrol-lerroek suaren aurrerapena geldiarazi dute herriguneetara iritsi aurretik.
Egoera konplikatuena Botaya eta Atarés inguruan dago, eta bertan indartu egingo dituzte eskuzko itzaltze-lanak eta makina astunen bidezko lanak.
600 lagun baino gehiago lanean
Operatiboak maila gorenean jarraituko du larunbat honetan, 600 langile baino gehiagorekin eta 30 eta 35 bitarteko aireko bitartekoekin. Helburua suaren berragerpenak kontrolatzea, suaren perimetroak sendotzea eta herritarren segurtasuna bermatzea da.
Aragoiko Gobernuaren arabera, tenperaturen jaitsierak eta hezetasunaren igoerak «aukera-leihoa» eskaintzen dute datozen bi egunetan itzaltze-lanetan aurrera egiteko.
Operatiboak boluntarioei zuhurtzia eskatu die
Aragoiko Gobernuak boluntarioen laguntza eskertu du, baina beren lurrak eta etxeak babestera joaten direnei larrialdi-zerbitzuek ezarritako segurtasun-neurriak errespetatzeko eskatu die. Izan ere, suhiltzaileen ibilgailuen joan-etorria handia da, eta errepideetako egoera ere berezia da.
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Llantenoko baso-sutea perimetratu eta egonkortu dute
Guztira, 75 eta 100 hektarea artean kiskali ditu suak. Datozen orduotan lanean jarraituko dute, eremua egonkortuta mantentzeko eta erabat kontrolatzeko ahaleginean aurrera egiteko.
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Lurrikarak Alhendinen izan du epizentroa, eta 112 larrialdi-zerbitzuak 200 dei baino gehiago jaso ditu; gainera, hamabost bat erreplika izan dira Granadako Vega inguruan, baina ez da inor zauritu.
Llantenoko baso-sutea larunbat honetarako kontrolatzea espero dute suhiltzaileek
Datozen egunotan bertan jarraitu beharko dute lanean, ingurua hoztu eta garrak berriro piztuz gero berehala itzaltzeko. Larunbatean, bost helikoptero izango dituzte berriro lanean.
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