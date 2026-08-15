Baso-suteak
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Rigloseko suteak bizirik dirau Huescan, baina sugarrak ez dira herrietara iritsi

Suteak 15.000 hektarea baino gehiagori eragin die dagoeneko, eta 18 herri hustu dituzte; 600 suhiltzaile eta larrialdietako langile baino gehiago, berriz, sugarrak geldiarazteko lanean ari dira.

Iragarkia
Trabajos de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). REMITIDA / HANDOUT por INFOAR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/8/2026
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Las Peñas de Rigloseko (Huesca) baso-suteak aktibo jarraitzen du larunbat honetan, eta 15.000 hektarea baino gehiagori eragiten die. Operatiboak lortu du sugarrak herriguneetara ez zabaltzea, eta herriak zein San Juan de la Peñako monasterioak babestea.

Gau bereziki zaila izan da, eta sua Santa María de la Peña, Triste, Yeste, Centenero, Binacua eta Santa Cruz de la Serós ingurura iritsi da. Hala ere, kontrol-lerroek suaren aurrerapena geldiarazi dute herriguneetara iritsi aurretik.

Egoera konplikatuena Botaya eta Atarés inguruan dago, eta bertan indartu egingo dituzte eskuzko itzaltze-lanak eta makina astunen bidezko lanak.

600 lagun baino gehiago lanean

Operatiboak maila gorenean jarraituko du larunbat honetan, 600 langile baino gehiagorekin eta 30 eta 35 bitarteko aireko bitartekoekin. Helburua suaren berragerpenak kontrolatzea, suaren perimetroak sendotzea eta herritarren segurtasuna bermatzea da.

Aragoiko Gobernuaren arabera, tenperaturen jaitsierak eta hezetasunaren igoerak «aukera-leihoa» eskaintzen dute datozen bi egunetan itzaltze-lanetan aurrera egiteko.

Operatiboak boluntarioei zuhurtzia eskatu die

Aragoiko Gobernuak boluntarioen laguntza eskertu du, baina beren lurrak eta etxeak babestera joaten direnei larrialdi-zerbitzuek ezarritako segurtasun-neurriak errespetatzeko eskatu die. Izan ere, suhiltzaileen ibilgailuen joan-etorria handia da, eta errepideetako egoera ere berezia da.

Suteak Espainia Gizartea

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