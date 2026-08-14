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Kaleko Afari Solidarioak (KAS) herri ekimenak boluntarioek pairatzen duten "kriminalizazioa eta jazarpena" salatu, eta komunikazioa eskatu dio Donostiako Udalari

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/08/2026.- La organización Kaleko Afari Solidarioak (KAS) ha dado una rueda de prensa este viernes en San Sebastián, donde rechazan la prohibición por parte del ayuntamiento donostiarra, de las cenas solidarias en la calle. El texto expone los argumentos del colectivo ante la falta de alternativas integrales para las personas sin hogar que asistian diariamente a sus repartos.EFE/Javi Colmenero
18:00 - 20:00

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Horren ordezkariek azpimarratu dutenez, "ez dago, gaur egun, afari solidarioen pareko alternatibarik", eta udal-baliabideak ez dira nahikoak.

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