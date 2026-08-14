Migrazio-krisia
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Espainiak eta Marokok mugak blindatu dituzte larunbatean izan litekeen etorrera masibo baten aurrean

Iragarkia
CEUTA, 10/08/2026.- Imagen de un vehículo de Policía Militar en Ceuta, este lunes. La Comandancia General de Ceuta ha ordenado la cancelación de todos los permisos de sus militares destinados en la ciudad autónoma desde el próximo jueves, 13 de agosto, y hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales, según han confirmado a EFE fuentes de Defensa. EFE/Laura Rincón
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Ceuta eta Melilla hiriek segurtasuna indartu dute muga zeharkatzeko deialdien aurrean. Rabatek ere gogortu ditu neurriak, Castillejosen hesi eta kontrol gehiago ezarrita.

Migrazioa Espainia Maroko Gizartea

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