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Gizon bat ikertzen dihardute Bizkaian, ustez txakurkumeen salmenta faltsuetan parte hartzeagatik

Cuencako bizilagun batek jarritako salaketaren ostean hasi zen ikerketa, baina probintzia gehiagotan antzeman dituzte kalteak.

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Agentziak | EITB

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Un agente de la Guardia Civil REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/8/2026
Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da. Argazkia: Europa Press.

Guardia Zibila bizkaitar bat ikertzen ari da, ustez 'online' egindako iruzur batean parte hartzeagatik, txakurkumeak saltzeko iragarki faltsuen bidez. Ikertuak iruzurraren dirua jasotzeko erabilitako banku-kontuaren titular gisa jardungo luke, eta ikerketak Espainiako hainbat probintziatan atzeman ditu kalteak.

Bizkaiko komandantziak adierazi duenez, ikerketa Cuencako probintziako bizilagun batek egindako salaketaren ondoren hasi zen; izan ere, txakurkume baten salmenta-iragarki bat web orri batean aurkitu ondoren, 800 euroko transferentziak egin zituen berehalako ordainketa-sistemaren bidez. Une horretatik aurrera, ustezko saltzaileak komunikazio guztiak eten zituen, baina ez zuen animalia entregatu.

Guardia Zibilak iruzurrean erabilitako telefono-lineak eta banku-kontuak aztertu ditu, eta dirua jasotzen duen kontuaren titularrarengan zentratu ditu ikerketak, gertakarietan ustez parte hartu izana egozten baitzaio.

Eginbideak Barakaldoko (Bizkaia) guardiako jarduneko Auzitegiko Atal Zibilaren eta Instrukzioko Atalaren esku jarri dira.

Erosketa seguruak

Horrelako iruzurrak saihesteko, Guardia Zibilak gogorarazi du oso garrantzitsua dela Interneten erosketak egitean kontu handiz ibiltzea, batez ere aldez aurretik ordaintzea eskatzen denean. Halaber, saltzailearen benetakotasuna egiaztatzea, eskaintza bereziki erakargarriez ez fidatzea eta erosleentzako eta saltzaileentzako bermeak eskaintzen dituzten plataformak erabiltzea gomendatu du.

Salaketak Animaliak Internet Gizartea

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