Aste Nagusia
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Donostiako kaia pirata txikiz bete da

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Donostiako Aste Nagusia sartu da bere azken txanpan, baina festarako gogo handiz. Gaur argi utzi dute etxeko txikienek. Dozenaka neska-mutikok parte hartu dute abordatze txikia. Astelehenean helduek egin bezalaxe, kaiako urak abordatu dituzte. Eguraldia lagun, giro paregabea izan dute. 

Donostiako Aste Nagusia 2026 Donostia Jaiak Gizartea

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