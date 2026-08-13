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Eklipseak animalien jokabidea aldatu eta gaueko ohiturak aurreratu zituen

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Eklipseak eragindako bat-bateko iluntasunari animaliek nola erantzuten zioten dokumentatu du Sendaviva parkeak. Eklipseak animalia horien jarduera aldatu zuen: batzuk bildu egin ziren, beste batzuek atseden-ohiturak aurreratu zituzten eta, argia itzuli zenean, zenbaitek berriro ekin zioten beren jarduerari.

Eguzki eklipseak Nafarroa Animaliak Gizartea

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