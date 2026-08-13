Eklipsea
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50 pertsona baino gehiago artatu dituzte Osakidetzan eklipsearen ondorengo lehen orduetan, begietan izandako balizko lesioengatik

Horietatik, 36 ospitaletan artatu zituzten, eta gainerako 22, berriz, osasun zentrotan. Kasu guztiak arinak dira.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Osakidetzak 56 pertsona artatu ditu eguzki eklipse historikoaren osteko hurrengo orduetan, begietan egindako balizko lesioengatik.

Oihana Ormazabal Donostia Ospitaleko Larrialdietako buruak jakitera eman duenez, asistentzia guztietatik 36 ospitaleetan izan ziren, eta 22, berriz, lehen mailako arretako zerbitzuetan.

Ormazabalek adierazi duenez, "patologia arinak izan dira eta ez dago atzoko eklipseari egotz dakiokeen lesio larririk". Gainera, azpimarratu duenez, arretek "ez dute ezer eragin ohiko jardueran".

Sintomatologiari dagokionez, esan du pazienteek "ikusmen-alterazioren bat" aipatu dutela, "ondo babestu ez diren pertsonak, baina ezin dela esan eklipseari egotz dakiokeenik".

Larrialdietako Ataleko buruak azpimarratu duenez, datozen egunetan "sintomak" dituzten pertsonen kasuak izan daitezke, eta hurrengo 30 egunera arte egon daitezke.

Adi egoteko sintomak

Adi egoteko sintomak aipatuta, "ikusmenaren erdian orbanik ez izatea, lerroak zuzen ikustea, distirarik ez izatea". "Horrelakorik gertatuz gero, gurekin kontsultatu beharko luke", aholkatu du.

Oihana Ormazabalek uste du herritarrak kontzientziatuta egon direla "informazio asko egon delako eta informazio gehiegi egotea ere ez dagoelako gaizki". "Baina nik uste dut jendeak ondo egingo zuela", gaineratu du.

Azkenik, gogorarazi du Osakidetzako oftalmologia-zerbitzua "ondo hornituta dagoela eta prestatuta daudela artatu behar dutenerako", baldin eta paziente berriek datozen egunetan joan behar badute eklipseari egozten zaizkion ikusmen-gaitzengatik. 

Eguzki eklipseak Osakidetza Gizartea

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