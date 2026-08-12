EGUZKI EKLIPSEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kontsumok eguzki-eklipsea ikusteko zazpi betaurreko modelo erretiratu ditu, begietako lesioak eragin ditzaketelako

Merkatutik kendutako azken modeloa Mó-ren 2508-RS003 da, Multiopticas markakoa, ilunegia delako.

Gafas retiradas. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/8/2026
Zazpi betaurreko kendu dituzte merkatutik, lesio-arriskuagatik. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat autonomia erkidegotako Kontsumo Agintariek eguzki-eklipserako zazpi betaurreko modelo merkatutik erretiratzeko eta berreskuratzeko agindua eman dute, begietako lesioak izateko arriskuagatik.

Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro eta Opticalia marketako betaurrekoak dira, eta asteazken honetan Mó (Multiopticas) gehitu zaie, Kontsumoko Alerta Nazionaleko Sareak zabaldu duenez.

Arriskuaren deskribapenean azaltzen denez, betaurrekoak jartzean, erabiltzaileak iluntasuna baino ez du ikusten eta aurreikus daitekeen erreakzioa une batez betarurrekoak kentzea da, hobeto janzteko. Babesik gabeko tarte horretan, begiak zuzeneko eguzki-erradiazioaren eraginpean geratzen dira, eta lesio kimiko edo termiko bat gerta daiteke erretinako zeluletan.

Erretiratutako betaurrekoak

  • Mó, multioptiketakoa: 2508-RS003 modeloa, 326 lotea.
  • Optikalia.
  • Pelispan.
  • ECP Eye Care Professional.
  • Lionstar: LSP1 modeloa.
  • Homanajea: QW-50Z1 modeloa.
  • Orroa: O37-R modeloa, 2603-01 lotea.
Eguzki eklipseak Kontsumoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X