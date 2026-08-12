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Consumo retira siete modelos de gafas para el eclipse por riesgo de lesiones oculares

El último modelo retirado del mercado es el 2508-RS003 de Mó, de Multiópticas, por ser excesivamente oscuro.
Gafas retiradas. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/8/2026
Se retiran del mercado siete gafas por riesgo de lesiones. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Kontsumoak zazpi betaurreko kendu ditu eklipserako, begietako lesioen arriskuagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

Autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación de siete modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares.

Son gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, a las que se ha sumado este miércoles Mó (Multiópticas), según publica la Red de Alerta Nacional de Consumo.

En la descripción del riesgo se explica que, al colocarse las gafas, el usuario solo ve oscuridad y la reacción previsible es retirárselas un instante para encuadrar la posición. En ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y puede producirse una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

Gafas retiradas

  • Mó, de Multiópticas: Modelo 2508-RS003, lote 326.
  • Opticalia.
  • Pelispan.
  • ECP Eye Care Professional.
  • Lionstar: Modelo LSP1.
  • Homanaje: Modelo QW-50Z1.
  • Orro: Modelo O37-R, lote 2603-01.
Eclipses solares Consumo Sociedad

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