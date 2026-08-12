Consumo retira siete modelos de gafas para el eclipse por riesgo de lesiones oculares

Autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación de siete modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares.

Son gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, a las que se ha sumado este miércoles Mó (Multiópticas), según publica la Red de Alerta Nacional de Consumo.

En la descripción del riesgo se explica que, al colocarse las gafas, el usuario solo ve oscuridad y la reacción previsible es retirárselas un instante para encuadrar la posición. En ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y puede producirse una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

Gafas retiradas