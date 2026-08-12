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Bilboko Konpartsak inicia el montaje de sus 27 txosnas y presenta más de 600 actividades para Aste Nagusia

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BILBAO, 12/08/2026.- Bilboko Kompartsak ha presentado este miércoles en el Arenal de Bilbao el montaje de las txosnas y el programa de actividades para la próxima Aste Nagusia de Bilbao. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko Konpartsak bere 27 txosnak muntatzen hasi da eta 600 jarduera baino gehiago aurkeztu ditu Aste Nagusirako

Última actualización

Las comparsas tendrán diez días para transformar el Arenal antes de la llegada de Marijaia el próximo 22 de agosto. Bilboko Konpartsak ha subrayado que no permitirán ningún tipo de agresión durante las fiestas y muestran su apoyo a los manteros y técnicos de espectáculos.

Aste Nagusia Bilbao 2026 Bilbao Fiestas Sociedad

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