Llega el histórico eclipse que oscurecerá Euskal Herria: guía esencial para disfrutarlo con seguridad
Este miércoles, 12 de agosto, Euskal Herria se convirtirá en un punto clave para presenciar un eclipse solar total, un acontecimiento inédito desde hace más de un siglo.
A continuación, te ofrecemos qué esperar del fenómeno, los mejores puntos de observación, los horarios clave y las recomendaciones imprescindibles para disfrutarlo de forma segura.
¿Qué es el eclipse y qué se espera que pase?
El eclipse solar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando se alinean de manera perfecta y milimétrica el Sol, la Luna y la Tierra. Durante el escaso minuto que dura, la luz del día desaparecerá casi por completo para dar paso a la noche. Las temperaturas bajarán y se producirán cambios en el comportamiento animal.
Durante la fase de totalidad, es habitual que los pájaros dejen de cantar casi al instante, al identificar que ha llegado la noche. Por el contrario, las aves nocturnas y los anfibios activan su actividad antes de tiempo, y pueden comenzar a emerger y a emitir sonidos. Asimismo, los animales domésticos y las mascotas pueden mostrarse nerviosos o buscar cobijo rápidamente, o mostrar cierta desorientación.
¿Cuáles son los mejores sitios de Euskal Herria para verlo?
El fenómeno alcanzará el 100 % en ciudades como Bilbao y Vitoria-Gasteiz, abarcando gran parte de los territorios de Bizkaia y Álava. En el caso de Donostia, Pamplona o Baiona, el sol llegará a taparse en un 99 %.
Consulta aquí la información detallada sobre la visibilidad en cada municipio (fuente: Instituto Geográfico Nacional):
Dado que el evento coincide justo con el final del día, el Sol estará muy bajo en el cielo. Así, el mejor lugar para la observación será aquel que ofrezca un horizonte oeste completamente despejado, mirando hacia donde se pone el sol.
En general, se recomienda evitar los valles y apostar por la costa o puntos elevados, por ejemplo, el Gorbea, la sierra de Urbasa, las Bardenas Reales o nuestros acantilados.
En caso de acudir a alguno de estos sitios naturales, las autoridades recomiendan que se planifique la ruta, que se llegue con antelación, y que se utilice preferentemente el transporte público, ya que se prevén importantes colapsos en los miradores.
Asimismo, el Ministerio de Transportes del Gobierno español, Renfe, Aena y la DGT activarán dispositivos especiales ante el previsible aumento de desplazamientos.
El último eclipse solar total visible desde Euskal Herria fue el 30 de agosto de 1905
¿Cuáles son los horarios clave?
El eclipse comenzará a las 19:31 horas. Sin embargo, el momento cumbre de totalidad —cuando la luna cubra por completo el disco solar— se producirá exactamente a las 20:27 horas.
Recomendaciones para proteger la vista
Especialistas en oftalmología advierten que mirar directamente al sol puede causar daños graves e irreversibles en los ojos. Por eso, para una observación segura, recomiendan seguir las siguientes pautas:
- Utiliza siempre gafas con filtro homologado (EN ISO 12312-2:2015). No son válidas las clásicas gafas de sol ni remedios caseros como las radiografías.
- Haz pausas: mira al sol en intervalos máximos de 3 minutos seguidos.
- Retira las gafas en la zona del 100 % y durante el momento de oscuridad total.
- Si estás en el área del 99 %, no te las quites en ningún momento, ya que ese 1 % de luz sigue siendo peligroso para la vista.
- Si quieres grabar o fotografiar el eclipse con el teléfono móvil, coloca un filtro en la lente para evitar que el sensor de la cámara se queme.
El siguiente eclipse solar total no se espera hasta dentro de 375 años
¿Y si te pilla al volante?
En caso de estar circulando en el momento del eclipse, la Dirección General de Tráfico aconseja seguir estas recomendaciones:
- Aumenta la distancia de seguridad y adapta la velocidad
- No uses teléfono o cámara para tomar imágenes
- Mantén las luces de cruce encendidas durante la fase de oscurecimiento
- No mires directamente al sol ni utilices la sgafas específicas mientras conduces
- Utiliza el parasol del vehículo, si es necesario, para evitar deslumbramientos
- Reduce la velocidad en las inmediaciones de los puntos de observación porque puede haber peatones en la calzada
¿Dónde seguirlo en directo?
Para quienes no puedan desplazarse o prefieran disfrutar del evento desde casa, EITB y Orain ofrecerán una señal en directo desde los puntos de nuestro territorio con la mejor visibilidad para no perder detalle.
Además, con motivo del eclipse y para acercar la ciencia a la ciudadanía, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha desde hace varios meses diversas exposiciones y actividades divulgativas vinculadas a este acontecimiento, que pueden consultarse en la web de Eklipsea Euskadi.
¿Qué pasa si hay nubes?
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) advierte que será determinante, no solo la nubosidad presente ese día, sino la altura de esa nubosidad, ya que si se sitúa baja en la línea del horizonte podría ocultar el momento cumbre del eclipse.
Según los modelos estadísticos de AEMET y el IGN, la probabilidad de encontrar cielos despejados durante las horas del eclipse en el área cantábrica oscila entre el 35 % y el 45 % (en el interior de la península es del 80 %).
Euskalmet y Meteo Navarra actualizarán los partes meteorológicos detallados municipio a municipio a lo largo de las 48 horas previas.
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Fitero será el punto de Euskal Herria donde el eclipse solar total se verá durante más tiempo
El eclipse se verá en diferentes lugares, el total en unos lugares, el parcial en otros, y la duración del apagón variará en función del paraje elegido. El mejor lugar para disfrutar de este acontecimiento astronómico en Euskal Herria será Fitero, en Navarra, donde durará 86 segundos y hay una gran expectación.
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