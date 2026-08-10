Dado que el evento coincide justo con el final del día, el Sol estará muy bajo en el cielo. Así, el mejor lugar para la observación será aquel que ofrezca un horizonte oeste completamente despejado, mirando hacia donde se pone el sol.

En general, se recomienda evitar los valles y apostar por la costa o puntos elevados, por ejemplo, el Gorbea, la sierra de Urbasa, las Bardenas Reales o nuestros acantilados.

En caso de acudir a alguno de estos sitios naturales, las autoridades recomiendan que se planifique la ruta, que se llegue con antelación, y que se utilice preferentemente el transporte público, ya que se prevén importantes colapsos en los miradores.

Asimismo, el Ministerio de Transportes del Gobierno español, Renfe, Aena y la DGT activarán dispositivos especiales ante el previsible aumento de desplazamientos.