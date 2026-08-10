Eclipse solar
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ONCE y Gobierno Vasco presentan el dispositivo LightSound para que personas con discapacidad visual puedan 'escuchar' el eclipse

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ONCEk eta Eusko Jaurlaritzak LightSound gailua aurkeztu dute, ikusmen-desgaitasuna duten pertsonek eklipsea 'entzun' ahal izateko

Última actualización

Se trata de un revolucionario dispositivo para que las personas ciegas o con problemas de visión experimenten este fenomeno astronómico. Se llama LightSound y es un aparato que transforma la intensidad de la luz solar en sonidos en tiempo real.

La ONCE pone a disposición de las personas ciegas un dispositivo para transformar la luz del eclipse en sonidos
Eclipses solares Discapacidad Sociedad

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