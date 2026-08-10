ONCE y Gobierno Vasco presentan el dispositivo LightSound para que personas con discapacidad visual puedan 'escuchar' el eclipse

Cientos de jóvenes han completado el abordaje pirata surcando el mar desde el puerto hasta la playa de La Concha de San Sebastián. Algunas embarcaciones han naufragado nada más entrar en el agua, pero otras han llegado a su destino en un ambiente festivo en el que no han faltado, como marca la tradición, las banderas piratas y el 'robo' permitido de embarcaciones.