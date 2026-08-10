Eguzki-eklipsea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ONCEk eta Jaurlaritzak LightSound gailua aurkeztu dute, ikusmen-urritasuna duten pertsonek eklipsea 'entzun' ahal izateko

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gailu iraultzailea da, itsuek edo ikusmen-arazoak dituztenek fenomeno astronomikoa esperimentatu dezaten. LightSound du izena, eta eguzki-argiaren  intentsitatea denbora errealeko soinu bihurtzen duen aparatua da.

Itsuek eklipsea "entzun" ahal izango dute, ONCEk jarriko dituen gailue batzuei esker
Eguzki eklipseak Desgaitasuna Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X