MIGRAZIO KRISIA

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Ceutako milaka herritarrek "erantzunak" exijitu dizkiete Espainiari eta Europari krisi migratzailearen aurrean

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

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Kristau, musulman, hebrear eta hindu komunitateek nahiz Ceutako auzo elkarteek deituta, istilurik gabe manifestatu dira ordu bat pasatxoan. "Ceuta Espainia da" aldarrikatu dute manifestuan, sineste, kultura eta jatorri ezberdinetako herritarrek belaunaldiz belaunaldi eraikitakoa hiria dela azpimarratuz.

Vivas pide blindar la frontera de Ceuta y desplegar 1.000 agentes
Migrazioa Espainiako gobernua Europar Batasuna Gizartea

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