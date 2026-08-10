GASTEIZKO TRANBIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gasteizko tranbia ez da erdigunetik ibiliko irailera arte

Alaba Jeneralaren eta Independentzia kaleen urbanizazio-obrek eragin dute mozketa; bertan, besteak beste, zoladura homogeneoa jarriko da, bideen zati bat berriztuko da eta hainbat konponketa egingo dira.

GRAFCAV9156. VITORIA, 06/06/2023.-Un hombre espera al tranvía en el centro de Vitoria, que sufre un notable retraso por los paros parciales de dos horas, uno por la mañana y otro por la tarde, convocados este martes por LAB con el apoyo de CCOO en protesta por unos nuevos turnos para los conductores "con menos tiempo de descanso". EFE/David Aguilar
Angulemako geltokia artxiboko irudi batean. Argazkia: Efe.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Alaba Jeneralaren eta Independentzia kaleen urbanizazio-obrak direla eta, tranbia-zerbitzua eten egin da Angulema eta Legebiltzarra geltokien artean, astelehen honetatik irailaren 6ra arte.

Jarduketa horren bidez, zoladura homogeneo bat jarriko da eremu osoan, bi trenbideetako zati bat berrituko da Independentzia, Alaba Jenerala eta Foru kaleen elkargunean, eta hogei kutxatila inguru konponduko dira.

Eraberritze lanak abuztuaren 10ean hasi dira eta ia hilabetez luzatuko dira, baina Euskotrenek adierazi du zirkulazioa lehenago berrezarri daitekeela lanek erritmo onean aurrera egiten badute.

Zerbitzua berrezarri ondoren, tranbiaren plataformaren bi aldeetako espaloietan egingo dira lanak, eta urtearen amaierara arte iraungo dute.

ETSk jakinarazi du gainerako lineetako zerbitzua normaltasunez ibiliko dela, Angulema eta Parlamentua amaierako geltokiak izango direla. Era berean, erakundeak ziurtatu du inguruko bizilagunei eta saltokiei ahalik eta eragozpen gutxien eragiten saiatuko dela.

Gasteizko tranbia Gasteiz Euskotren Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X