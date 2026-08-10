EGUZKI-EKLIPSE OSOA

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Zer eguraldi izango dugu eklipse egunean?

Euskalmetek zeru oskarbiak iragarri ditu oro har abuztuaren 12 honetarako Euskal Herrian; kostaldean behe-hodei batzuk izango diren arren, ez dute eklipsea oztopatuko.

¿Qué tiempo hará el día del eclipse? Euskalmet prevé cielos despejados para este 12 de agosto en Euskal Herria, con nubes bajas en la costa que no entorpecerán la visión del eclipse.
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EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 12 honetan izan daitekeen hodeitzak kinka larrian jar dezake eguzki-eklipse oso historikoaren jarraipena.

Euskalmeteko aurreikuspen-ereduen arabera, asteazken honetan zerua oskarbi egongo da, oro har, Euskal Herri osoan. Halere, behe-laino batzuk agertu kantaurialdean, Kantabriarekiko mugan eta Arabako mendebaldean. Gainerako lurraldeetan eguzkia izango da nagusi, eta ez da hodeirik espero.

Zorionez, kostaldeko hodei horiek urriak izango dira, eta ez da espero eklipsea ikusteko eragozpenik sortuko dutenik, EITBko Meteorologia lantaldearen esanetan.

Astearte honetan, eklipsearen egunerako aurreikusitako eguraldiaren iragarpena eguneratuko du Euskalmetek. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

Eguraldiaren iragarpen zehatza EAErako, Euskalmeten eskutik

Euskalmetek, gainera, iragarpen berezi bat eklipsearen momenturako. Aurretik, meteorologia agentziak argitu du eragina izan lezakeen edozein hodeitza behaketa puntutik mendebaldera dagoena izango dela, hain zuzen, ordu horretan eguzkia oso behean egongo delako.

Zein izango da eklipsearen momentuko eguraldia Araban?

Giro eguzkitsua nagusituko da, baina Euskalmetek ez du baztertzen eri mailako hodei edo goi-hodeiren bat sortzea, baina horrek ez luke mendebaldera ikusmena eragotziko.

  • Hodeitza: behe-hodeien probabilitate oso baxua eta erdi-mailako hodeien eta goi-hodeien probabilitate baxua
  • Haizea: Ipar-osagaiko haize ahul-bizia, bolada gogorren batekin
  • Tenperatura Gasteizen: 30-32 ºC

Zer eguraldi izango da Bizkaian eklipsean?

Giro eguzkitsua izango da egunean zehar, baina erdialdeko orduetan haizea ipar-ekialdetik finkatuko da, ondoren iparraldera aldatuko da eta arratsalde-gauean ipar-mendebaldera. Haize horrek egunaren amaieran behe-hodeiak sortzea eragin lezake. Hala ere, Euskalmetek zehaztu du litekeena dela hodeiak eklipsearen ondoren sortzea, gauean zehar.

  • Hodeitza: behe-hodeien probabilitate baxu-ertaina
  • Haizea: Ipar-mendebaldeko haize ahula, tarte biziekin
  • Tenperatura Bilbon: 24-26 ºC

Zer eguraldi egingo du Gipuzkoan eklipsearen unean?

Egunaren hasierako behe-hodeien ostean, zerua ia oskarbi geratuko da. Eguerdi aldera, haizea ipar-ekialdetik finkatuko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da et, ondoren, ipar-mendebaldera. Haize horren eraginez, behe-hodeien multzoak sor litezke, baina litekeena da gauean agertzea, eklipsearen ondoren.

  • Hodeitza: behe-hodeien probabilitate baxua
  • Haizea: Ipar-mendebaldeko haize ahula, tarte biziekin
  • Tenperatura Donostian: 24-25 ºC
EITBk zuzenean eskainiko du abuztuko eguzki eklipse historikoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferiko baliatuz
Eguraldia Eguzki eklipseak

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