Eclipse solar total
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¿Qué tiempo hará el día del eclipse?

Euskalmet prevé cielos despejados para este 12 de agosto en Euskal Herria, con nubes bajas en la costa que no entorpecerán la visión del eclipse.
¿Qué tiempo hará el día del eclipse? Euskalmet prevé cielos despejados para este 12 de agosto en Euskal Herria, con nubes bajas en la costa que no entorpecerán la visión del eclipse.
Euskaraz irakurri: Eguraldi iragarpena Euskal Herrian eguzki-eklipse osorako
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EITB

Última actualización

La presencia de nubes este 12 de agosto mantiene en vilo el seguimiento del histórico eclipse solar total.

Los modelos predictivos de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet apuntan a que este miércoles los cielos estarán en general despejados en todo Euskal Herria, con algo de nubes bajas en la vertiente cantábrica y en la zona de la muga con Cantabria, y en el oeste de Álava. En el resto de los territorios lucirá el sol y no se espera nubosidad.

Afortunadamente, esta nubosidad en la costa será residual y no se espera que entorpezca el visionado del eclipse, según el equipo de Meteorología de EITB.

Este martes, Euskalmet volverá a actualizar la información del tiempo prevista para el día de eclipse. 

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18:00 - 20:00

Previsión meteorológica de Euskalmet específica para la CAV

Euskalmet, además, ha hecho un pronóstico especial para el momento del eclipse. En cualquier caso, la agencia meteorológica aclara que las únicas nubes que podrían afectar a su visionado estarán al oeste del punto de observación, porque a esa hora el sol estará muy bajo.

¿Qué tiempo hará en Álava durante el eclipse?

Predominará el ambiente soleado, aunque Euskalmet no descarta la formación de alguna nube media o alta, que en principio no impediría la visión hacia el oeste.

  • Nubosidad: muy baja probabilidad de nubes bajas y baja probabilidad de nubes medias y altas
  • Viento: Viento flojo a moderado de componente norte, con alguna racha fuerte
  • Temperatura en Vitoria-Gasteiz: 30-32 ºC

¿Qué tiempo habrá en Bizkaia en el momento del eclipse?

El ambiente será soleado a lo largo del día, pero en las horas centrales el viento se fijará del nordeste, girando después al norte y por la tarde-noche al noroeste. Este viento podría provocar la formación de nubes bajas al final del día. No obstante, Euskalmet ha precisado que es probable que la nubosidad se forme después del eclipse, a lo largo de la noche.

  • Nubosidad: baja-media probabilidad de nubes bajas
  • Viento: Viento flojo del noroeste, con intervalos moderados
  • Temperatura en Bilbao: 24-26 ºC

¿Cuál será el tiempo de Gipuzkoa en el eclipse?

Tras las nubes bajas del inicio del día, los cielos quedarán prácticamente despejados. Hacia el mediodía, el viento se fijará del nordeste, girando por la tarde a componente norte y, posteriormente, noroeste. Debido a este viento, podrían formarse grupos de nubes bajas, aunque es probable que aparezcan durante la noche, tras el eclipse.

  • Nubosidad: baja probabilidad de nubes bajas
  • Viento: Viento flojo del noroeste, con intervalos moderados
  • Temperatura en San Sebastián: 24-25 ºC
EITB ofrecerá en directo el eclipse solar del 12 de agosto con señales desde la estratosfera
Eguraldia Eclipses solares

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