La presencia de nubes este 12 de agosto mantiene en vilo el seguimiento del histórico eclipse solar total.

Los modelos predictivos de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet apuntan a que este miércoles los cielos estarán en general despejados en todo Euskal Herria, con algo de nubes bajas en la vertiente cantábrica y en la zona de la muga con Cantabria, y en el oeste de Álava. En el resto de los territorios lucirá el sol y no se espera nubosidad.

Afortunadamente, esta nubosidad en la costa será residual y no se espera que entorpezca el visionado del eclipse, según el equipo de Meteorología de EITB.

Este martes, Euskalmet volverá a actualizar la información del tiempo prevista para el día de eclipse.