Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.
Hoy, miércoles, predominarán las nubes en la mitad norte de Euskadi, donde se esperan lluvias débiles, especialmente en la zona cantábrica. En la mitad sur el cielo permanecerá más despejado durante buena parte del día, aunque por la tarde crecerá la nubosidad y no se descartan tormentas al final de la jornada, sobre todo en el este.
El viento soplará del norte y el cierzo se intensificará durante la tarde, favoreciendo un descenso de las temperaturas máximas, más acusado en la mitad norte y más moderado en el sur.
Las máximas alcanzarán los 23 grados en Donostia-San Sebastián, 24 en Bilbao y Arrasate, 25 en Vitoria-Gasteiz, 28 en Laguardia, 30 en Pamplona-Iruña y 25 en Baiona.
El jueves continuará el ambiente fresco y húmedo. La jornada comenzará con cielos muy nubosos y precipitaciones en la mitad norte, aunque también podrá llover durante las primeras horas en el sur, con chubascos tormentosos en el este. A lo largo de la mañana las lluvias irán remitiendo en el interior y, ya por la tarde, también lo harán en las comarcas cantábricas. Al final del día se abrirán claros, especialmente hacia el sur.
Los vientos de componente norte mantendrán contenidas las temperaturas, con máximas por debajo de los 30 grados en todo Euskadi e incluso inferiores a los 25 grados en la costa. Se esperan máximas de 23 grados en Donostia-San Sebastián, 24 en Bilbao, Arrasate y Laguardia, 23 en Vitoria-Gasteiz, 25 en Pamplona-Iruña y 23 en Baiona.
De cara al viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse. La jornada comenzará con brumas y nieblas, pero durante la mañana los intervalos nubosos darán paso a cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas subirán de forma notable en el interior y de manera más moderada en el litoral.
El sábado volverán los intervalos nubosos y existirá posibilidad de chubascos por la tarde. Las temperaturas máximas seguirán recuperándose, especialmente en la vertiente mediterránea.
El domingo se mantendrá un tiempo similar, con nubes y claros, posibilidad de algunos chubascos vespertinos y temperaturas con pocos cambios respecto al día anterior.
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La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.
Ambiente soleado y aumento de temperaturas para este domingo
El termómetro superará la barrera de los 25 ºC en la costa, y las máximas rondarán los 30 º C en el interior. Al sur del territorio, se sobrepasarán los 35 ºC, y hay emitidos avisos amarillos por calor.
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