El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria

Después de la tregua de los últimos días, los termómetros volverán a registrar valores muy elevados durante la próxima semana. El lunes se espera un ambiente suave, pero el martes las temperaturas subirán alrededor de 10 grados y se alcanzarán máximas de entre 35 y 40 ºC en muchas comarcas. Durante las noches las temperaturas se mantendrán agradables.

Durante la primera mitad del lunes habrá algo de nubosidad, especialmente en la mitad norte, donde lloverá de manera débil, sobre todo en la costa. Por la tarde cesará la lluvia y el cielo quedará poco nuboso o despejado. Predominio del viento del noreste durante las horas diurnas, sobre todo por la tarde. Las temperaturas máximas subirán 2 o 3 ºC en el interior, siendo la subida imperceptible en la costa.

El martes el viento se fijará del sureste y regresará el calor. Las máximas este día escalarán hasta los 35-40 °C en muchas comarcas; la entrada de la brisa durante la tarde suavizará algo el calor en la zona cantábrica. Jornada soleada de principio a fin, con algunas brumas y bancos de niebla a primeras horas.