REGRESA EL CALOR
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El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria

El inicio de la semana estará marcado por un notable aumento de las temperaturas, que el martes alcanzarán los 35-40 ºC en muchas comarcas.
(Foto de ARCHIVO) Varias personas caminan por la calle, a 22 de julio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso naranja en toda la Región de Murcia desde las 13.00 hasta las 21.00 horas por altas temperaturas. En el Campo de Cartagena y Mazarrón el aviso será amarillo en el mismo horario. Kiko Asunción / Europa Press 22 JULIO 2026 OLA DE CALOR;CLIMA;VERANO 22/7/2026

Las temperaturas subirán de manera acusada este martes. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Beroaldia indartsu itzuliko da Euskal Herrira
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Agencias | EITB

Última actualización

Después de la tregua de los últimos días, los termómetros volverán a registrar valores muy elevados durante la próxima semana. El lunes se espera un ambiente suave, pero el martes las temperaturas subirán alrededor de 10 grados y se alcanzarán máximas de entre 35 y 40 ºC en muchas comarcas. Durante las noches las temperaturas se mantendrán agradables.

Durante la primera mitad del lunes habrá algo de nubosidad, especialmente en la mitad norte, donde lloverá de manera débil, sobre todo en la costa. Por la tarde cesará la lluvia y el cielo quedará poco nuboso o despejado. Predominio del viento del noreste durante las horas diurnas, sobre todo por la tarde. Las temperaturas máximas subirán 2 o 3 ºC en el interior, siendo la subida imperceptible en la costa.

El martes el viento se fijará del sureste y regresará el calor. Las máximas este día escalarán hasta los 35-40 °C en muchas comarcas; la entrada de la brisa durante la tarde suavizará algo el calor en la zona cantábrica. Jornada soleada de principio a fin, con algunas brumas y bancos de niebla a primeras horas.

Olas de calor Eguraldia

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