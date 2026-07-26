El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria
Después de la tregua de los últimos días, los termómetros volverán a registrar valores muy elevados durante la próxima semana. El lunes se espera un ambiente suave, pero el martes las temperaturas subirán alrededor de 10 grados y se alcanzarán máximas de entre 35 y 40 ºC en muchas comarcas. Durante las noches las temperaturas se mantendrán agradables.
Durante la primera mitad del lunes habrá algo de nubosidad, especialmente en la mitad norte, donde lloverá de manera débil, sobre todo en la costa. Por la tarde cesará la lluvia y el cielo quedará poco nuboso o despejado. Predominio del viento del noreste durante las horas diurnas, sobre todo por la tarde. Las temperaturas máximas subirán 2 o 3 ºC en el interior, siendo la subida imperceptible en la costa.
El martes el viento se fijará del sureste y regresará el calor. Las máximas este día escalarán hasta los 35-40 °C en muchas comarcas; la entrada de la brisa durante la tarde suavizará algo el calor en la zona cantábrica. Jornada soleada de principio a fin, con algunas brumas y bancos de niebla a primeras horas.
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Aviso amarillo por lluvias hasta la medianoche
En Laguardia se han recogido 27 litros por metro cuadrado en una sola hora, 24 en Berastegi, 18 en Bidania y 14 en Etxalar.
Puntos clave del dispositivo de seguridad en Navarra para ver el eclipse solar
El Gobierno Foral de Navarra ha puesto en marcha una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía sobre autoprotección, prevención de incendios y movilidad antes y después del eclipse.
Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.
Será necesario usar gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto, para cuidar la salud ocular
Mirar directamente al sol tiene consecuencias graves. Para disfrutar del eclipse total, será imprescindible utilizar gafas homologadas. A falta de tres semanas, se pueden encontrar a la venta en varios puntos, y la mayoría se están vendiendo ahora.
Las altas temperaturas obligan a activar el aviso amarillo en la CAV y Navarra
En el eje del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el jueves, y según la previsión, las temperaturas elevadas y los cielos despejados se mantendrán durante la semana. La tendencia indica que el fin de semana disfrutaremos de un alivio térmico, ya que bajarán las temperaturas, y el ambiente en general estará nuboso.
Aviso amarillo en el valle del Ebro y casi toda Navarra por temperaturas máximas de 35-38 ºC
La semana ha comenzado con predominio del sol y ambiente estable. Según la previsión, las temperaturas irán en ascenso progresivamente durante los próximos días.
A partir de este domingo, ambiente más soleado en Euskal Herria
Las temperaturas han dado una tregua durante las últimas jornadas, pero este domingo suben ligeramente y el sol volverá a brillar.
Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskal Herria
Las temperaturas mínimas se registrarán este viernes y sábado en Vitoria-Gasteiz, donde descenderán hasta los 16 ºC. Laguardia y Pamplona, por el contrario, alcanzarán los valores más elevados, con hasta 32 ºC el domingo.
¿Preparado para el eclipse del 12 de agosto? ¡Sigue estos consejos!
Los astrofísicos de la Agencia Espacial Europea han dado recomendaciones para ver de forma segura el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Utilizar gafas homologadas (no de sol), retirarlas solo cuando el eclipse sea total y colocar un filtro si se graba con el móvil, entre otras cosas.