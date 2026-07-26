Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan este domingo activos y sin estabilizar, aunque la mejora prevista de las condiciones meteorológicas ha permitido reanudar a primera hora las labores de extinción con medios aéreos. Tras una noche de intenso trabajo sobre el terreno, los servicios de emergencia confían en aprovechar el descenso del viento previsto desde el mediodía para avanzar en la contención de las llamas.

La emergencia mantiene cerca de 100 000 personas evacuadas o confinadas entre Madrid, Ávila y las localidades del norte de Toledo, adonde ha seguido avanzando el incendio durante las últimas horas. El perímetro del fuego supera ya los 200 kilómetros y la superficie afectada ronda las 45 000 hectáreas, de las que unas 21 000 corresponden a la provincia de Ávila.

Durante la madrugada, medio centenar de medios terrestres ha trabajado para consolidar las líneas de defensa abiertas durante la jornada del sábado y reforzar nuevos cortafuegos en el entorno de la carretera M-501. La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad han permitido contener algunos frentes y enfriar las zonas más activas, aunque el incendio continúa sin estabilizar.

Una previsión meteorológica más favorable

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que la menor intensidad del fuego durante la madrugada ha permitido al operativo reforzar las líneas de control y centrar los esfuerzos en proteger a la población y las urbanizaciones amenazadas. Sin embargo, advierte de que las altas temperaturas, la baja humedad y la incertidumbre sobre la evolución del viento seguirán condicionando los trabajos de extinción a lo largo del día.

Las previsiones apuntan a que las rachas de viento perderán intensidad a partir del mediodía, una circunstancia que podría favorecer la actuación de los medios aéreos, ya operativos desde primera hora de este domingo.

Refuerzo internacional

El dispositivo de extinción continúa reforzándose con medios nacionales e internacionales. Portugal, Grecia e Italia participan en las labores de extinción con un contingente formado por 176 efectivos, 41 vehículos y cuatro aviones anfibios Canadair, que se suman al amplio operativo desplegado desde hace días.

Pedro Sánchez visita hoy el puesto de mando

Tras desplazarse este sábado a la zona afectada en la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitará este domingo el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila) para seguir de cerca la evolución de un incendio que continúa siendo el principal foco de preocupación en España. El sábado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que la jornada había sido especialmente complicada por unas condiciones meteorológicas "absolutamente difíciles", aunque confió en que la evolución del tiempo permita mejorar la situación durante este domingo.