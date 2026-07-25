Día de Blusas y Neskak en Vitoria-Gasteiz, entre ajos y barricas
A las puertas de las fiestas, los gasteiztarras celebran el Día de Blusas y Neskak. La cuadrilla Basatiak ha sido un año más la ganadora de la carrera de barricas entre cuadrillas.
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