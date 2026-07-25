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Día de Blusas y Neskak en Vitoria-Gasteiz, entre ajos y barricas

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VITORIA (ESPAÑA), 25/07/2026.- Vista de la octava edición de la Carrera de Barricas con motivo del 'Día del Blusa y la Neska', antesala de las fiestas de La Blanca, con motivo de la festividad de Santiago con numerosas actividades como ferias agrícola y ganadera, la tradicional venta de ajos, campeonato de pelota y conciertos este sábado en Vitoria. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Blusa eta Nesken Eguna Gasteizen, baratxuri eta upel artean
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EITB

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A las puertas de las fiestas, los gasteiztarras celebran el Día de Blusas y Neskak. La cuadrilla Basatiak ha sido un año más la ganadora de la carrera de barricas entre cuadrillas.

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